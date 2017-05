Persönliche Ansprache: Wie Sie in 6 Schritten neue Kunden und Mitglieder gewinnen

Als Unternehmen möchten Sie neue Kunden erreichen, als Verein mehr Mitglieder gewinnen. Punkten Sie dabei mit Persönlichkeit und Emotionalität. Möglich ist das durch Promotion-Aktionen an den Orten, an denen Ihre Zielgruppe ist – in Fußgängerzonen, bei Veranstaltungen, in Geschäften oder Hotels. Erfahren Sie, warum der direkte Kontakt es möglich macht, neue oder erklärungsbedürftige Produkte anschaulich vorzustellen.