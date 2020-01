Brexit, Rezession und Co.: So machen Sie Ihr Unternehmen wetterfest

Die Anhäufung von Reserven durch konservative Investition bedeutet genau das: Sie sehen das, was Sie im vorherigen Schritt eingespart haben, nicht als Möglichkeit an, Ihr Unternehmen zu vergrößern, sondern als Vehikel, um Ihr Geld durch sorgsames Investieren zu sichern und behutsam mit maximalem Fokus auf Sicherheit zu vermehren.

Dabei sollten sie auf mehrere Punkte achten:

Ausgangspunkt ist die Inflationsrate. Der Ertrag muss nur dafür sorgen, dass das Geld nicht von der Inflation aufgefressen wird. Etwas mehr ist gut, Griffe nach traumhaften Renditen erhöhen jedoch nur unnötig das Risiko.

Die Investitionen müssen gestreut werden, um das Risiko zu verringern.

Keine Investitionen in Branchen, die von einer Krise mit Sicherheit „rasiert“ werden. Darunter Banken, Versicherungen etc.

Investitionen nur in Dinge, bei denen es für die gesamte Summe eine Einlagenabsicherung gibt; man also im Zweifelsfall das, was man investiert hat, in voller Höhe zurückerstattet bekommt.

Haben Sie diese Schritte angewandt, machen Sie die große Rechnung: Sie teilen Ihre Finanzreserven durch die monatlichen Kosten. Das Ergebnis zeigt die unternehmerische Reichweite. So viele Monate schaffen Sie es, durchzuhalten, selbst wenn gar keine Umsätze erzielt werden (was selbst in schweren Krisen in den meisten Branchen unwahrscheinlich ist).

Es dürfte klar sein, dass hier gilt „je länger, desto besser“.

Handlungsschritte vorplanen

In Krisensituationen ist ein möglichst schnelles Handeln besonders wichtig. Im Ernstfall können Sie deshalb nicht erst beginnen, einen Notfallplan aufzustellen – auf diesen sollten Sie dann bereits zurückgreifen können.

Noch sieht es wirtschaftlich halbwegs gut aus. Noch haben Sie also die Zeit, in aller Ruhe zu planen, was Sie tun werden, wenn es zu einer Krise kommt. Wenn diese Situation erst einmal eingetroffen ist, bleibt Ihnen dafür keine Zeit und Sie sollten dann weder überstürzt noch potenziell falsch handeln.

Jeder Unternehmer verbringt viele Stunden damit, sich einfach nur darüber Gedanken zu machen, wie er seine Firma weiter nach vorn bringen kann. Solche Stunden müssen Sie jetzt lediglich mit einem anderen Inhalt füllen. Die Fragestellung:

Welche Maßnahmen leiten Sie in dem Fall ein, dass Krise A, B oder C eintritt?

Das alles beginnt bereits damit, dass Sie Sich angewöhnen, die Konjunktur zu beobachten. Und zwar über das, was die normale Tagespresse berichtet, hinaus. Global sollten Sie dazu das Wissen von professionellen Beratern abschöpfen. Dazu sind auch die großen Ratingagenturen eine gute Anlaufstelle für professionelle Marktanalysen.

Allerdings kann der Fokus solcher Institute durchaus zu großmaßstäblich sein. Daher sollten Sie sich auch mit Ihrer zuständigen IHK zusammentun. Jede Industrie- und Handelskammer (ferner auch die HWKs) veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Konjunkturberichte, die einen deutlicheren Fokus auf Ihre Region bzw. Deutschland haben.

Aus beiden Quellen bekommen Sie ein nüchternes, zahlenbasiertes Bild und können selbst abschätzen, wann eine Krise anfängt. Doch je nachdem, in welche Richtung diese Krise tendiert, müssen Sie maßgeschneiderte Lösungen ausarbeiten. Etwa:

Wie reagieren Sie, wenn plötzlich die Preise für einen Rohstoff, den ein von Ihnen vertriebenes Produkt zwingend benötigt, durch die Decke schießt?

Wenn die Auftragslage so einbricht, dass Sie Leute entlassen müssen, auf wen können Sie am ehesten verzichten und wie wird seine/ihre Arbeit auf die anderen verteilt?

In welchem Bereich Ihres Geschäfts können Sie am leichtesten Einschnitte verkraften? Wo könnten Sie gezielt streichen, wenn die Lage es erfordert?

Welche Dinge können im Notfall schnell zu Geld gemacht werden?

Wie kann verhindert werden, dass in Krisenzeiten unkontrolliert Gelder abfließen? Welche Maßnahmen (Stichwort Einkäufe) müssen dann wieder zur Chefsache werden?

Aus welchen Leuten im Haus können Sie einen Krisenstab bilden?

Dabei hilft es einem, sich in die Geschichte zurückliegender Wirtschaftskrisen einzulesen. Ob man nun die Immobilienkrise 2007/8 heranzieht, die geplatzte Dotcom-Blase, den Börsenkrach 1987 usw.

Alle hatten zwar unterschiedliche Ursachen und Verläufe, jedoch waren die Auswirkungen immer relativ ähnlich. Auch künftige Krisen werden sich nicht erheblich davon unterscheiden, sodass Sie den Vorteil haben, halbwegs genau zu wissen, was Sie erwartet.

Die Pläne, die Sie erstellen, müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllen:

Sie müssen kurze, prägnante 1-2-3-Handlungsanweisungen enthalten. Eine Flowchart mit wenigen Punkten ist immer besser als ein mehrseitiges Dokument voller Text. Es darf kein Raum für Fragen bleiben. Wenn das Netz vor negativen Meldungen seitens der Börse überquillt, haben Sie zu ihrer Beantwortung nicht die nötige Ruhe. Das Wissen der Pläne darf nicht nur dem Geschäftsführer vorbehalten bleiben. Alle, die Entscheidungen fällen dürfen, müssen davon Kenntnis haben. Am besten setzen Sie dazu eine Plan-Präsentation an.

Der vielleicht allerwichtigste Punkt: Egal wie gut die Pläne sind, Sie sollten ihnen niemals blind vertrauen. Bedeutet, Sie sollten Sich zumindest geistig schon ausmalen, was zu tun ist, wenn ein Plan den Kontakt mit der Realität nicht ohne Schäden übersteht.

Allianzen abtasten

Die meisten Unternehmen haben zwar ein Alleinstellungsmerkmal. Allerdings gibt es kaum noch Firmen, die von sich behaupten können, keine Konkurrenten zu haben. Denn Tatsache ist, wenn eine erneute Krise kommt, werden alle es schwer haben, sowohl befreundete Unternehmer wie echte Konkurrenten.

Sich in einer solchen Notlage zusammenzutun, kann je nach Ausmaß der Situation das einzige sein, was noch verbleibt, um den wirklich finalen Todesstoß für ein Unternehmen abzuwenden. Dazu müssen Sie nicht jetzt schon damit anfangen, Verträge für Unternehmensfusionen ausfertigen zu lassen. Aber definitiv sollten Sie damit beginnen, Sich mit den anderen in seiner Branche besser zu vernetzen.

Kollegen, die man kennt, hilft man automatisch in Notlagen eher als solchen, die man bestenfalls vom Namen her kennt. Das ist in der Wirtschaft nicht anders als im Privatleben. Im Endeffekt prüfen Sie durch solche Maßnahmen auch, welches Unternehmen im Fall der Fälle als verlässlicher Partner angesehen werden könnte – und welches mit Sicherheit versuchen würde, es auszunutzen, dass Sie selbst in einer Notlage stecken.