Poka Yoke: Mit diesem Werkzeug reduzieren Sie menschliche Irrtümer in der Produktion

Das Werkzeug Poka Yoke steht in der Tradition der Null-Fehler-Strategie. Ziel ist es, Prozesse, Produkte und Betriebsmittel so zu gestalten, dass fehlerhaftes Bedienen entweder gar nicht möglich ist oder zumindest nicht zu fehlerhaften Produkten oder Gefährdungen führt.

Wo Sie diese Fehlervermeidung durch Poka Yoke einsetzen können

Einsatzgebiete liegen in der Produktion vor allem in der Auftragsabwicklung, der Logistik und der kontinuierlichen Verbesserung. Hierbei soll vor allem Folgendes erreicht werden:

Ausschuss und Nacharbeit vermeiden,

Arbeitsunfälle reduzieren sowie

die Robustheit der Prozesse stärken,

Fehlhandlungen vermeiden und

Fehler verhindern.

Poka Yoke Schritt 1: Analysieren Sie die Fehler und ihre Ursachen

Zerlegen Sie den gewählten Prozessabschnitt in kleinere Abschnitte und analysieren Sie die bekannten und möglichen Fehler und Ursachen.

Unterstützen Sie die Analyse, indem Sie z. B. mittels des Ishikawa-Diagramms die Ursache-Wirkungs-Beziehung der Fragestellung in Form von Hauptästen und Nebenästen visuell übersichtlich darstellen.

Poka Yoke Schritt 2: Lassen Sie Ihre Kreativität spielen

Hier geht es darum, Ansätze zur Fehlerverhinderung oder Fehlerminimierung zu entwickeln. Sie können hierbei vielfältige Kreativitätstechniken einsetzen.

Stellen Sie am besten ein interdisziplinäres Team zusammen, um die Chance auf möglichst unterschiedliche Perspektiven und ungewöhnliche Ansätze zu erhöhen.

Beispiele für Gestaltungsansätze in der Fertigung:

Unterstützung von notwendigen Zuordnungen durch Farben

Vermeidung von Symmetrien, wenn Verwechslungsgefahr besteht

Bereitstellung von Teilen im Set, um Gefahr des Vergessens zu vermeiden

Nutzen von Form und Größenunterschieden, um der Gefahr der Verwechslung vorzubeugen

Nutzen von elektrischen oder mechanischen Verriegelungsmechanismen

Bedienung einer Maschine nur mit beiden Händen.

Poka Yoke Schritt 3: Entwickeln Sie die Ansätze zu Lösungen weiter

Achten Sie bei der Weiterentwicklung der gefundenen Gestaltungsansätze insbesondere darauf, dass einfache Lösungen, die schnell eingeführt werden können, zu bevorzugen sind.

Die 3 Mechanismen der Poka-Yoke-Lösung:

1. Prüfmethode: Wann und wo wird der Fehler entdeckt?

2. Auslösemechanismus: Was ist der Fehler?

3. Reguliermechanismus: Wie wird die Fehlerfolge unterbrochen?

Beispiele für Poka Yoke in der Fertigung:

A. Türenfertigung: Auf einer Produktionsstraße werden Automodelle mit 3 und 5 Türen hergestellt. Damit hier nicht die falschen Türen eingebaut werden, wurde die Spannvorrichtung so gebaut, dass ein Aufladen eines 5-Türers beim Laufen des 3-Türen-Prozesses nicht möglich ist und umgekehrt.

B. Montage von Türgummis in der Autofertigung: Die Türschlusskräfte variierten aufgrund der Art und Weise der Montage der Türgummis. Hier wurde durch konstruktive Änderung eine Nase angeformt, die in eine bereits vorhandene Vertiefung des Fahrzeuges greift. Hierdurch wurde eine formschlüssige Positionierung gefunden, wodurch die Kundenreklamationen entfielen.

C. Automatisches Abfüllen von Cornflakes-Packungen: Eine Waage überprüft fortlaufend die Füllmenge (Sollwert: 500 g), ob diese im Toleranzbereich von 490 g und 510 g liegt. Wenn sich ein Trend feststellen lässt, dass die Füllmenge stetig sinkt oder steigt, macht ein Lichtsignal auf diesen Trend aufmerksam, so dass der Mitarbeiter den Fehler beseitigen kann. Der Prozess läuft allerdings trotz Lichtsignals weiter.

D. Montage von Antriebsrädern: Vor der Einführung der Poka-Yoke-Lösung sah der Prozess so aus, dass ein Werker die Montageanleitung sah, dann das entsprechende Antriebsrad Typus A aus dem Teileregal entnimmt und an das Aggregat montiert. Bei kleinen Ablenkungen wurde ein falsches Antriebsrad aus dem Teileregal entnommen. Der Prozess wurde nun so geändert, dass 2 Werker, die an gleichen Fahrzeugteilen arbeiten direkt hintereinander positioniert werden und gemeinsam ein Teileregal besitzen. Sie schauen auf die Montageanleitung, drücken eine Taste für das Antriebsrad Typus A. Nur wenn beide die gleiche Taste drücken, wird das Fach im gemeinsamen Teileregal geöffnet. Wenn ein Fehler unterlaufen ist, ertönt ein Tonsignal, so dass die Werker wissen, dass ein Fehler gemacht wurde. Hierdurch entsteht eine automatische Fehlerkontrolle.

Poka Yoke Schritt 4: Legen Sie fest, was zur Umsetzung getan werden muss

Stellen Sie einen Maßnahmenplan nach dem Muster „Wer was bis wann in welcher Weise zu erledigen hat“ auf. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten entsprechend geschult werden und die Wirkung der Lösung nachgewiesen und dokumentiert wird.

Falls Sie neue Gestaltungsansätze gefunden haben, nehmen Sie diese in die Liste der „Best-Practice“-Beispiele auf.