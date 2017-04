Klimaneutral Drucken: Umwelt schützen, Umsätze steigern?

Nicht nur die Produkte sollten nachhaltig hergestellt und beschafft werden, auch Logistik und Marketing müssen entsprechend neuer Kriterien ausgewählt werden. Auch die Druckindustrie muss sich aktuellen Entwicklungen stellen. Daher stellt sich die Frage welche Bedeutung klimaneutrales Drucken in diesem Zusammenhang hat?

Endverbraucher betrachten Werbemittel kritisch

In Verbindung mit dem Einkauf gibt es aus Sicht des Endverbrauchers viele Dinge, die in Hinblick auf ein nachhaltiges Geschäftskonzept leicht vermieden werden können. Dazu zählt der Verzicht auf übermäßige Verpackung, die Verwendung von Kunststofftüten oder das Drucken von Werbemitteln, die möglicherweise ungesehen im Papierkorb landen. Natürlich ist es keinesfalls sinnvoll, die Werbung aus ökologischen Überlegungen gänzlich einzuschränken, denn dies würde sich natürlich auf die Umsätze negativ auswirken. Jedoch ist ein Umdenken in der Herstellung der Druckerzeugnisse ratsam.

Wie das klimaneutrale Drucken funktioniert

Ein Kompromiss besteht möglicherweise im klimaneutralen Drucken. Viele Anbieter, wie beispielsweise Flyeralarm, bieten diese Option an. Prinzipiell ist das Drucken von Prospekten oder Flyern nicht gänzlich ohne Belastung des Klimas möglich, der dabei entstandene Ausstoß von CO2 kann allerdings kompensiert werden. Hier können, gegen einen geringen Aufpreis, Projekte unterstützt werden, die den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen verringern - beispielsweise der Bau von Wind- oder Wasserkraftwerken in Ländern des Globalen Südens. Dadurch wird nicht nur eine Nachhaltigkeit in ökologischer Hinsicht verbessert, auch der soziale Aspekt kommt nicht zu kurz. Nachhaltiges Handeln beschränkt sich keinesfalls auf die Gesichtspunkte des Ausstoßes von Treibhausgasen oder der Erzeugung von Umweltgiften. In der Gesamtbilanz der Druckerzeugnisse ist es wichtig die dadurch erzeugte Umweltbelastung im Auge zu behalten.

Vorteile des nachhaltigen Druckens

Für den Unternehmer, der einen solchen klimaneutralen Druck in Auftrag gibt, ergeben sich zwei Vorteile: Zum einen wird er damit seiner unternehmerischen Verantwortung gerecht, unseren Planeten für die nachfolgenden Generationen zu schonen. Zum anderen kann der klimaneutrale Druck der Werbematerialien natürlich auch an die Kunden kommuniziert werden, beispielsweise über ein entsprechendes Logo auf dem Werbemittel. Auf diese Weise wird auch ein nicht zu unterschätzender PR-Effekt erzielt.

CO2-Kompensationen nimmt keinen Einfluss auf Werbemittel

Ein Vorteil der CO2-Kompensation liegt darin, dass hinsichtlich der Werbemittel keine Grenzen gesetzt sind. Es ist lediglich notwendig, den beim Druck entstandenen Ausstoß klimaschädlicher Gase zu berechnen und dann in entsprechende Zertifikate umzurechnen. Dabei spielt es also keine Rolle, ob Bekleidung mit dem eigenen Logo bedruckt werden soll, ein klassischer Flyer hergestellt wird oder Haftnotizen mit dem Namen des eigenen Unternehmens bedruckt werden. Auch ausgefallene Werbegeschenke, die aus Sicht des Marketings eine nicht unbedeutende Werbewirkung entfalten, lassen sich auf diese Weise CO2-neutral herstellen.

Fazit: klimaneutral drucken - ohne Einschränkungen

So zeigt sich am Ende: Werbemittel und Infobroschüren lassen sich sehr wohl gleichermaßen individuell wie auch klimaneutral herstellen. Aufgrund der Kompensationen der freigesetzten Gase durch CO2-Zertifikate gibt es hinsichtlich der verwendeten Produktionsmethoden keine Einschränkungen. Den überschaubaren Mehrkosten stehen vermutlich auch höheren Umsätzen gegenüber. Denn zweifellos zeigt sich, dass Kunden immer häufiger auf nachhaltiges Handeln achten - und ihre Kaufentscheidung danach ausrichten.