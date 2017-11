Content-Marketing versus Werbung: Welche Unterschiede gibt es?

Ist Content-Marketing lediglich eine moderne Bezeichnung für eine ganz alte Marketing-Disziplin, quasi „alter Wein in neuen Schläuchen“? Darüber streiten sich die Marketing-Experten noch. Doch eines gilt als sicher: Content-Marketing ist keine Form der klassischen Werbung, sondern ein nutzerzentrierter Ansatz, der zunehmend beliebter wird. Erfahren Sie hier, was daran so besonders ist.