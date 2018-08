Online Shop: Erfolgsfaktor - Vertrauen

Wissen Sie, was das größte Hindernis für Online-Einkäufe ist? Fehlendes Vertrauen. Denn wer online Waren bestellt und etwa durch Bankeinzug, PayPal oder Überweisung bezahlt, der will wissen, dass der Kaufvertrag auch ordentlich erfüllt wird. Als Kunde sucht man also auf der Website nach bestimmten Schlüsselsignalen. Sind die vorhanden und die gewünschten Informationen zufriedenstellend, steht dem Online-Einkauf eigentlich nichts mehr im Wege. Bernd Röhtlingshöfer, Chefredakteur von „WerbePraxis aktuell” , gibt Ihnen heute 7 Praxistipps, wie Sie in Ihrem Online-Shop das Vertrauen der Kunden gewinnen.