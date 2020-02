Bilder-SEO: In 6 Schritten zum erfolgreiches Ranking

Wieso Bilder ein Erfolgsfaktor für Ihre Webseite und ein gutes Ranking ist

Heute ist Bildmaterial ein wichtiges Erfolgskriterium für Ihre Website, denn:

Bilder machen Ihre Website überzeugender.

Bilder lenken Websitebesucher stärker als Text auf bestimmte Inhalte.

Bilder locken via Bildersuche Website- Besucher an und erhöhen den Traffic auf Ihrer Website.

Bilder werden weitergereicht bei Pinterest, Facebook & Co.

Alles zusammengenommen hat die Werbewirkung von Bildern im Internet zugenommen. Doch auch Bilder und Fotos müssen gefunden werden.

Damit Google & Co. Ihre Bilder finden und den richtigen Suchbegriffen zuordnen können, müssen Sie auch Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Ihr Bildmaterial betreiben.

Bilder-SEO: In 6 Schritten zur Optimierung von Bildern auf Ihrer Webseite

Schritt 1: Der richtige Dateinamen ist für die Suchmaschinenoptimierung essenziell

Sehr häufig stelle ich fest, dass Bilder unter Dateinamen wie „289475 - csx.img“ gespeichert werden. Ein solcher Dateiname ist natürlich für Suchmaschinen wertlos. Denn so kann Google nicht herausfinden, was sich in der Bilddatei verbirgt.

So machen Sie es richtig: Wählen Sie einen Dateinamen, der beschreibt, was in der Bilddatei zu sehen ist, am besten die Produkt- oder Markenbezeichnung des abgebildeten Gegenstands. Bei mehreren Bildern vom gleichen Produkt könnten Ihre Bildbezeichnungen zum Beispiel so lauten:

Duschwanne_Produktname_von_ vorn

Duschwanne_Produktname_Seitenansicht

Duschwanne_Produktname_Einbaubeispiel

Schritt 2: Die Bildunterschrift als Erfolgsfaktor von Bilder-SEO

Häufig fehlen Bildunterschriften, die das Gesehene kurz beschreiben. Die Suchmaschinen wollen aber mehr über das Bild wissen als nur den Dateinamen. Und dieses „Mehr“ bringen Sie in der Bildbeschreibung unter.

So machen Sie es richtig: Platzieren Sie zu jedem Foto oder Bild auf Ihrer Website eine Bildunterschrift. Das gibt Ihnen die Chance, den Bildinhalt nochmals zu erläutern.

In der Bildunterschrift können Sie zudem weitere wichtige Schlüsselbegriffe (Keywords) unterbringen, die für die Suchmaschine die Bilderkennung vereinfachen.

Schritt 3: Beachten Sie die Überschriften in der Nähe des Bildes

Suchmaschinen bewerten die Relevanz eines Bildes für Suchanfragen auch, indem sie den das Bild umgebenden Text auf der Website untersuchen. Für diese Untersuchung werden bevorzugt auch die Überschriften aus Ihrem Website-Text herangezogen.

So machen Sie es richtig: Prüfen Sie, wie die auf einer Seite Ihrer Website enthaltenen Bilder, Überschriften und Zwischenüberschriften zueinanderpassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Text und Bild von den gleichen Inhalten sprechen.

Beispiel: Eine Überschrift wie „Unser Herbstknüller für Sie“ liefert zu der auf der gleichen Seite abgebildeten Kaffeemaschine keine zusätzlichen wertvollen Informationen. Achten Sie darauf, Suchworte wie „Kaffee“, „Kaffeemaschine“, „Espresso“ oder „Cappuccino“ oder andere für Ihre Kunden und das abgebildete Produkt relevanten Schlüsselbegriffe in der Überschrift unterzubringen, z. B: „die Kaffeemaschine für Ihren perfekten Espresso und Cappuccino. Garantiert ein Genuss!“

Schritt 4: Machen Sie Angaben zu den „title“- und „alt“-Attributen im „img“-Element

Im HTML-Code zur Bildeinbindung gibt es die Möglichkeit, den Titel des Bildes sowie eine Beschreibung des Bildes einzugeben. Doch häufig wird diese aus Bequemlichkeit vergessen.

So machen Sie es richtig: Fügen Sie in jedem Fall Textangaben zu den „title“- und „alt“-Attributen hinzu. Verwenden Sie für die Angaben zum „title“-Attribut eine andere Bezeichnung als für die Bilddatei. Mit dem „alt“-Attribut können Sie eine Bildbeschreibung wiedergeben.

Auch hier gilt: Kopieren Sie dafür nicht einfach einen Text, der sich bereits auf Ihrer Website befindet, sondern erstellen Sie eine Bildbeschreibung, die am bes - ten aus einem vollständigen Satz besteht, nicht aus aneinandergereihten Schlüsselbegriffen.

Tipp: Um eine gute Bildbeschreibung zu erstellen, stellen Sie sich beim Verfassen vor, dass Sie das Bild einem Blinden oder Sehbehinderten erläutern müssen. Diese Vorstellung ist doppelt hilfreich: Denn Menschen mit Sehbehinderung nutzen diese Informationen und lassen sich die Inhalte Ihrer Website von speziellen Readern vorlesen.

Schritt 5: Bilder mehrfach zu nutzen, lässt sie relevanter für die Suchmaschine erscheinen

Suchmaschinen halten Bilder für relevanter, wenn diese häufiger auf Ihrer oder auch auf anderen Websites auftauchen. Solche wichtigen Bilder werden dann in den Suchmaschinen-Ergebnislisten weiter oben platziert.

So machen Sie es richtig: Verwenden Sie Bilder auf Ihrer Website mehrfach, z. B. auf der speziellen Produktunterseite und auch gegebenenfalls auf zu erstellenden Übersichtsseiten für bestimmte Warenkategorien. Auch auf Hilfe- und Serviceseiten können Sie bestimmte Abbildungen erneut verwenden.

Der vom Text her bekannte Grundsatz, dass doppeltes Vorkommen identischer Texte durch schlechteres Ranking bestraft wird, gilt für Bilder nicht. Stellen Sie Ihre Bilder daher auch Externen für deren Websites zur Verfügung oder bringen Sie Bilder auch selbst in Facebook und anderen Plattformen unter.

Schritt 6: Verzichten Sie auf „Stockfotos“

Bilder aus Bildkatalogen sind extrem preiswert und blitzschnell in die eigene Website eingebaut. Für die Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website bringen sie aber überhaupt nichts. Denn diese Bilder tauchen besonders häufig im Netz auf. Bei Suchanfragen werden sie dann unter Umständen mehrfach abgebildet – ganz oben steht dann aber eine Website mit dem meisten Traffic und nicht unbedingt Ihre.

So machen Sie es richtig: Schaffen Sie ein Budget für Bilder und lassen Sie sich individuelles Bildmaterial erstellen. Nur mit eigenen Bildern können Sie Ihr Unternehmen eigenständig profilieren. Hinweis: Eine Einschränkung gibt es leider für Online-Versandhändler.

Als Shop-Betreiber können Sie diese Empfehlung nicht immer umsetzen: Je nach Größe Ihres Sortiments wird die Erstellung eigenen Bildmaterials unwirtschaftlich. Greifen Sie daher weiterhin auf Bildmaterial der Hersteller zurück. Hier hilft nur die Optimierung Ihrer Website-Texte.