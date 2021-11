Betriebsrentenanpassung: Wann eine Betriebsrente gesetzlich überprüft werden muss

Betriebsrenten müssen laut BetrAVG alle drei Jahre überprüft werden. Wie Arbeitgeber eine Betriebsrentenanpassung kalkulieren, welche Ausnahmen es gibt und was bei wirtschaftlichen Problemen gilt, zeigt dieser Artikel.

Im Jahr 2020 besaßen knapp 18,3 Millionen Bundesbürger einen Anspruch auf eine Betriebsrente. In den letzten vier Jahren hat sich die Zahl der Anspruchsberechtigten um 1,3 Millionen Personen erhöht (Quelle: Statista). Im Finanzsektor, in Banken, Sparkassen oder Versicherungen nutzen vier von fünf Beschäftigten aktuell die Möglichkeit, Geld in einer Betriebsrente anzusparen. In anderen Berufszweigen wird die betriebliche Altersvorsorge ebenfalls attraktiver.

Zur Betriebsrente gibt es viele unterschiedliche Fragestellungen. Eine wesentliche Frage von Anspruchsberechtigten und Unternehmensverantwortlichen betrifft die Häufigkeit der Erhöhung von Betriebsrenten. Dieser Artikel beantwortet, wann eine gesetzliche Notwendigkeit besteht, die Betriebsrente zu erhöhen und ob die Erhöhung beantragt werden muss. Außerdem wird darauf eingegangen, wonach sich die Anpassungshöhe richtet und ob Arbeitgeber, beispielsweise während einer wirtschaftlichen Schieflage oder im Rahmen der Corona-Pandemie eine Erhöhung ablehnen oder verschieben dürfen.

Betriebsrente und Betriebsrentenanpassung: Was müssen Arbeitgeber wissen?

Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gilt als einer von drei wesentlichen Bausteinen zur Altersvorsorge. Neben der gesetzlichen Altersvorsorge durch die gesetzliche Rentenversicherung und der privaten Altersvorsorge hilft die bAV, die Versorgung von Rentnerinnen und Rentner im Alter zu sichern. Durch den demografischen Wandel werden die gesetzlichen Rentenansprüche in den nächsten Jahrzehnten sinken. Dies hat zur Folge, dass Altersarmut und Unterstützungsleistungen im Alter von mehr Rentenberechtigten genutzt werden müssen.

Um dies zu verhindern, hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Verbesserung der gesetzlichen Altersvorsorge (BetrAVG) eine Richtlinie implementiert, dass die Rahmenbedingungen für eine Betriebsrente festlegt. Im BetrAVG wird neben vielen weiteren Punkten ebenfalls die Anpassungsprüfpflicht geregelt.

Grundsätzlich ist der Abschluss einer Betriebsrente nicht verpflichtend. Arbeitnehmer zahlen durch Gehaltsumwandlung monatlich in die Betriebsrente ein. Mit der Versorgungszusage erhält ein Beschäftigter einen Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber. Dieser kann einen von fünf unterschiedlichen Durchführungswegen wählen, um die Versorgungszusage zur betrieblichen Altersvorsorge zu erfüllen:

Direktzusage

Unterstützungskasse

Direktversicherung

Pensionskassen

Pensionsfonds

Mit dem zum 01.01.2018 eingeführten Betriebsrentenstärkungsgesetz ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, den Beschäftigten eine Betriebsrente anzubieten und einen Zuschuss von im Mindestfall 15 % zu zahlen. Im Alter während der Auszahlungsphase gilt für Betriebsrentner das Prinzip der nachgelagerten Versteuerung. Dies bedeutet, dass alle Leistungen aus der bAV zu 100 Prozent versteuert werden müssen. Darüber hinaus werden durchschnittlich 18 % Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung beim Betriebsrentner fällig.

Wann ist eine Anpassung der betrieblichen Altersvorsorge gesetzlich notwendig?

Damit der Wert der Betriebsrente im Alter gesichert ist, hat der Gesetzgeber alle drei Jahre eine Anpassungsprüfung und eine nachgelagerte Betriebsrentenanpassung festgelegt. Diese soll sicherstellen, dass allgemeine Preisanpassungen und die Inflationsrate die Kaufkraft der Rente nicht schmälert.

Das BetrAVG konkretisiert im § 16: „Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Es sind die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen."

Da nicht jeder Arbeitgeber die Anpassung der Betriebsrente automatisch vornimmt, beantragen Betriebsrentner in vielen Fällen die turnusmäßige Erhöhung formlos. Verbraucherverbände, Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertreter unterstützen Betriebsrentner beim Antrag. Spätestens nach der Beantragung auf Anpassungsprüfung und Betriebsrentenanpassung sind Unternehmen verpflichtet, die Rentenanpassung zu prüfen und zu initiieren.

Tipp: Als Arbeitgeber dürfen Sie die in einem Jahr anstehenden Anpassungsprüfungen mehrerer Betriebsrentner zusammenfassen. Diese können an einem Stichtag, beispielsweise jährlich am 01.07. gebündelt erhöht werden. Die maximale Verzögerung beträgt sechs Monate und ist ausschließlich bei der ersten Betriebsrentenanpassung möglich. Für alle weiteren Betriebsrentenanpassungen muss der 3-Jahres-Zeitraum eingehalten werden.

Maßstab für die Erhöhung der Betriebsrente

Moderne und mitarbeiterzentriert arbeitende Unternehmen achten darauf, die Vorgaben des § 16 BetrAVG umzusetzen. Dies bedeutet für die betriebliche Praxis, dass für jeden Betriebsrentner in dreijährigen Intervallen überprüft werden muss, ob eine Anpassung der betrieblichen Altersvorsorge notwendig ist. Hierbei sollte die wirtschaftliche Situation des Betriebs ebenso Berücksichtigung finden, wie die des Rentenempfängers. Als Maßstab gelten:

Der Anstieg des Verbraucherpreisindex für Deutschland oder

Die Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens.

Der Gesetzgeber verfügt, dass die Anpassung der bAV nicht geringer ausfallen darf als der Verbraucherpreisindex oder die Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen. Arbeitgeber sind berechtigt, im Rahmen einer Anpassungsprüfung den für sie attraktiveren Vergleichsmaßstab anzulegen. Eine darüber hinausgehende Anpassung der Betriebsrente ist aus gesetzlicher Sicht nicht verpflichtend. Sie kann freiwillig vorgenommen werden.

Verbraucherpreisindex für Deutschland – so ermitteln Arbeitgeber die Anpassung

Als Verbraucherpreisindex bezeichnet man in Deutschland eine fortlaufende Darstellung der Berechnung verschiedener Preisindizes des Statistischen Bundesamtes. Der Verbraucherpreisindex beleuchtet die durchschnittlichen prozentualen Veränderungen des Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen, die von Privathaushalten erworben werden. Ebenso beobachtet das Statische Bundesamt die Inflationsrate. Anders als bei der gesetzlichen Rente, die an die Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt ist, dient der Verbraucherpreisindex als wichtiger Maßstab für eine Erhöhung von Betriebsrenten.