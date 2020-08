Zeugnis-Bausteine: So schreiben Sie ein Arbeitszeugnis - rechtssicher und professionell

Für viele Arbeitgeber ist es ein Gräuel: Arbeitszeugnisse schreiben. Denn bei kaum einem anderen Schriftstück kommt es so sehr auf den genauen Wortlaut an. Einerseits hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf wohlwollende Beurteilung, andererseits machen Sie sich gegenüber dem künftigen Arbeitgeber schadenersatzpflichtig, wenn Sie ihm etwas Wichtiges verschweigen oder Unwahres in Ihre Arbeitszeugnisse schreiben.