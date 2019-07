Der Marketing-Mix: Verkaufsförderung durch Marketinginstrumente

Verkaufsförderung und Umsatzsteigerung mit den Marketinginstrumenten des Marketing-Mix

Nachfolgend ist in Kurzform aufgelistet, was ein moderner Marketing-Mix enthalten muss, damit Sie anschließend die Marketing-Zielsetzung sowie die erforderlichen Maßnahmen Ihres Unternehmens planen und umsetzen können.

1. Bereich des Marketing-Mix: Leistungsangebot/Produktpolitik

1.1. Produktgestaltung:

Frage: Wie wird der Leistungsbereich für den Kunden definiert?

Zum Beispiel:

Transportlogistik

nationale/internationale Verkehre

Sammelgut

Teilladungen

Ganzladungen

Zusatzlogistik

Lagerei

Verpackung, Kommissionierung, Fakturierung.

1.2. Sortimentspolitik

Frage: Welche Leistungen werden in den Vordergrund gestellt, in welchem Bereich sind wir Spezialisten?

Zum Beispiel:

Kühlgut

Gefahrgut

Lebensmittel

Kleider

Schwergut

Umzug

Flüssiggut

1.3. Serviceleistungen

Frage: Welche Serviceleistungen unterscheiden uns von der Konkurrenz?

Zum Beispiel:

Zeitgarantien

Sendungsverfolgung

Qualitätskontrollen

spezielle Ladungssicherungsmöglichkeiten

besondere Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unseres Personals

ein besonderes Schadenmanagement

1.4. Absatzplanung

Frage: Welche Mengensteigerungen sind auf unserem Markt möglich, ohne die Rendite zu kappen

Frage: Müssen wir einen anderen Markt noch zusätzlich erschließen, um unsere Ziele zu erreichen?

1.5. Kundenselektion

Frage: Ab wann ist für uns ein Kunde ein A-Kunde (höchste Priorität), ein B-Kunde (mittlere Priorität) oder ein C-Kunde (ohne Priorität)?

Frage: Ab wann lehnen wir einen Kunden bzw. Auftrag ab?

1.6. Produktimage

Frage: Welche Meinung haben unsere Kunden und die Öffentlichkeit über unsere Leistungen?

2. Bereich des Marketing-Mix: Kommunikation/Kommunikationspolitik

2.1. Werbung

Frage: Wie und mit welchem Erfolg machen wir Werbung, und wie werden wir dies künftig tun?

2.2. Absatzmittler

Frage: Wie wirken unser Personal, unsere Fahrzeuge, unsere Gebäude und unser Außendienst auf unsere Kunden?

2.3. Transportmittel/Medium

Frage: Wie können wir unsere Publikationen wie zum Beispiel den Internetauftritt, Briefpapier, Prospektmaterial optimieren?

Frage: Haben wir ein positives Logo und ansprechende Firmenfarben?

2.4. Public Relations

Frage: Wird unser Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Frage: Was müssen wir tun, um die Wirkung zu verbessern?

2.5. Verkaufsförderung

Frage: Welche Mittel setzen wir ein, um unsere Leistungen wirksam zu verkaufen, und wie können wir das optimieren (Kosten im Verhältnis zur Wirksamkeit)?

2.6. Bildung des Unternehmensimage

Frage: Was können wir unternehmen, um unser Image bei den Kunden und den potenziellen Kunden zu verbessern?

3. Bereich des Marketing-Mix: Preis/Preispolitik

3.1. Sonderaktionen

Frage: Wie können wir Standard- und Sonderleistungen so kombinieren, dass sie für den Kunden attraktiv sind?

3.2. Konditionenpolitik

Frage: Was ist in unseren Preisen enthalten, was wird zusätzlich berechnet, und wie stellen wir dies dem Kunden positiv dar (Standzeiten, Maut, Palettentausch, Be- und Entladung)?

3.3. AGB

Frage: Verwenden wir Allgemeine Geschäftsbedingungen, oder schließen wir mit unseren Kunden besser individuelle Rahmenverträge?

3.4. Rabatte/Zugaben

Frage: In welcher Form belohnen wir Kunden für Zusatzaufträge, damit sie nach Möglichkeit Stammkunden werden?

3.5. Finanzierungsangebote

Frage: Wie weit können beziehungsweise wollen wir in die finanzielle Vorlage gehen (Zahlungsziele)?

3.6. Zahlungskonditionen

Frage: In welcher Form kann beziehungsweise muss die Zahlung erfolgen (z. B. Vorkasse bei Umzügen, Abschlagszahlungen bei Großaufträgen, Null-Regelung der Mehrwertsteuer beim EU-Binnenverkehr, Naturalzahlungen in Drittstaaten)?

4. Bereich des Marketing-Mix: Vertrieb/Vertriebspolitik

4.1. Vertriebswege/Wege zum Kunden

Frage: Auf welchen Wegen erreiche ich die Kunden am wirkungsvollsten (Presseartikel, Direktmarketing, Internet o. Ä.)?

4.2. Absatzorganisation (Distribution)

Frage: Wer realisiert die geplanten Marketingmaßnahmen (eigene Verkäufer, freie Mitarbeiter, Funktions- oder Führungspersonal, externe Werbebüros usw.)?

4.3. Direkter/indirekter Vertrieb

Frage: Mit welchen direkten und indirekten Vertriebsmethoden können wir unsere Marketingziele realisieren?

4.4. Standortentscheidung

Frage: Wo müssen wir künftig agieren, damit wir die notwendige Kundennähe haben und möglichst kurze Wege realisieren können?

Zusammenfassend: So nutzen Sie den Marketing-Mix richtig

Um neue Kunden und neue Märkte zu erschließen, müssen Sie diese Maßnahmen systematisch erarbeiten, zielgerichtet koordinieren und durchführen.

Diese Systematik beginnt mit dem Thema Unternehmensziele und endet letztendlich bei der hochwertigen Leistungserfüllung für den Kunden, die von diesem auch wahrgenommen und deshalb entsprechend honoriert wird.

Bedenken Sie: Die Realisation ist nicht ganz einfach und muss als ständiger Prozess betrachtet werden, um das notwendige Ergebnis zu bekommen. Dieser Prozess muss den wechselnden Bedingungen des Marktes angepasst werden.

