So finden Sie preiswert neue Kunden – und steigern Ihren Bekanntheitsgrad gleich mit

Wie finden wir neue Kunden? Durch Anzeigen in der örtlichen Tageszeitung? Mit AdWords-Anzeigen? Oder über eine Großflächenplakatkampagne? Wer plant, neue Kunden zu gewinnen, denkt oft an eine dieser Maßnahmen. Doch die wenigsten denken an einen besonders wirksamen und häufig sogar preiswerten Weg: an Werbekooperationen. So können Sie dieses bewährte Instrument nutzen.