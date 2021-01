Search Marketing Konferenz eoSearchSummit am 04.02.2021

Zum zweiten Mal findet am 04.02.2021 die Search Marketing Konferenz eoSearchSummit statt - dieses Mal als rein digitale Veranstaltung, was dem Konferenz-Charakter aber keinen Abbruch tut. In sieben verschiedenen Sessions teilen zehn Speaker ihr brandaktuelles Wissen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Online-Marketing und E-Commerce. Mit dabei sind namenhafte Experten aus der Branche, zum Beispiel Prof. Dr. Mario Fischer (Studiengangsleiter für E-Commerce und Herausgeber Website Boosting), Kai Spriestersbach (Inhaber und Herausgeber SEARCH ONE) sowie Knut Barth ( Head of Online Marketing – BAUR Versand GmbH & Co. KG). Fokus bei allen Sessions: Die direkte Umsetzbarkeit in die Praxis.

Martin Splitt – Der Google Insider

Besonderer Gast ist in diesem Jahr ist Martin Splitt, eines der deutschen Sprachrohre Googles. Als Developer Advocate im Webmaster Trends Analyst Team von Google Schweiz hilft er Entwicklern und Content Creatoren dabei, gute Inhalte für das Netz zu erschaffen. Am eoSearchSummit hält er einen Vortrag zum Thema „Core Web Vitals – What, Why and How“. Er geht darauf ein, wie Marketer die Website-Performance mithilfe der Core Web Vitals messbar machen. Dabei geht er im Speziellen auf die Geschichte von Web Performance Measurements ein und erklärt, woher die neuen Metriken kommen.

Weitere Vorträge gibt es zu den Themen SEO 2021, Online Marketing Technologie Wettlauf und Amazon Content. Außerdem wird es ein Diskussionspanel zur Suchmaschinenwerbung mit verschiedenen Experten aus dem Bereich geben. Highlight nach den ganzen Vorträgen ist ein Online Wine Tasting. Um auch digital den Networking-Charakter der Veranstaltung nicht zu verlieren, können die Teilnehmer sich über die Sessions hinaus miteinander und mit den Speakern bei einem Glas Frankenwein austauschen.

Gastgeber ist die auf Search Marketing spezialisierte Online Marketing Agentur eology GmbH aus Volkach. Tickets sowie weitere Informationen zu Speakern und Programm sind erhältlich unter www.eosearchsummit.de.

Mit dem Code „VNR10“ bekommen unsere Leser außerdem 10 %-Rabatt auf den Ticketpreis.