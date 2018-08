Kundenempfehlungen: So gewinnen Sie Neukunden

Kundenempfehlungen sind die wirkungsvollste Werbung überhaupt. Nutzen Sie Kundenempfehlungen deshalb für Ihre eigenen Werbemittel. Positive Aussagen von Kunden können Sie fast überall wirkungsvoll unterbringen, etwa in Ihrer Firmenbroschüre, in einer Anzeige oder auf Ihren Internet-Seiten.

Gewinnen Sie mit echten Kundenempfehlungen Neukunden

Ein Lob aus dem Mund eines Kunden ist für Interessenten besonders glaubwürdig. Deshalb sind Kundenempfehlungen die wirkungsvollste Werbung überhaupt. Nutzen Sie Kundenempfehlungen deshalb für Ihre eigenen Werbemittel. Positive Aussagen von Kunden können Sie fast überall wirkungsvoll unterbringen, etwa in Ihrer Firmenbroschüre, in einer Anzeige oder auf Ihren Internet-Seiten.

Hinzu kommt: Möglicherweise nennt ein zufriedener Kunde Vorzüge Ihrer Leistung, an die Sie selbst gar nicht denken, die Ihre Kunden aber besonders schätzen. Diese Vorzüge können Sie dann ganz gezielt ausbauen.

Kunden können viele Vorzüge in Ihrem Unternehmen empfehlen

Denken Sie zum Beispiel an:

die freundliche Art, mit der Kunden bei Ihnen behandelt werden,

die Schnelligkeit, mit der Ihr Monteur bei einer Panne auf der Matte stand,

die zuverlässige Erledigung eines Auftrags zum vereinbarten Termin.

wie sauber die Wohnung auch nach Ihrem Montageeinsatz war.

Erfinden Sie niemals Kundenempfehlungen

Auch wenn es verlockend erscheinen mag: Erfinden Sie Kundenempfehlungen niemals! Sie erzielen damit nur selten den gleichen Werbeeffekt wie mit echten Referenzen.

Denn: Kunden loben häufig Dinge, die auch für andere wichtig sind, die Sie selbst aber zuvor gar nicht als so wichtig erachtet haben.

Neukundengewinnung: So bekommen Sie gute Kundenempfehlungen

In alten Briefen, -faxen und E-Mails finden Sie bestimmt das eine oder andere Lob eines zufriedenen Kunden. Ein Eintrag in Ihrem Internet-Gästebuch kann ebenfalls eine gute Quelle sein. Und natürlich jedes persönliche Gespräch und jede Weiterempfehlung, von der Sie erfahren.

Bitten Sie um Kundenempfehlungen

Auf Nachfrage sind viele zufriedene Kunden bereit, Ihnen mit einer Empfehlung weiterzuhelfen. Bitten Sie also auch selber um Kundenempfehlungen.

Bitten Sie geschickt um Empfehlungen:

Fragen Sie nicht nach einer Referenz oder Empfehlung, sondern nach deren Meinung.

Erkundigen Sie sich danach, wie Ihnen das Produkt oder Leistung gefallen hat.

Da Sie so viel Interesse an der Zufriedenheit Ihrer Kunden zeigen, ist die Chance auf eine positive Rückmeldung groß!

Verwenden Sie Kundenempfehlungen nur mit Erlaubnis

Bevor Sie mit Kundenempfehlungen werben, holen Sie sich eine schriftliche Erlaubnis. Dafür schicken Sie dem Kunden eine vorformulierte Einverständniserklärung, auf der Sie noch einmal wortwörtlich die Empfehlung wiederholen. Die Einverständniserklärung muss der Kunde dann nur noch unterschrieben zurückschicken.

3 Tipps: So werben Sie um neue Kunden

Am glaubwürdigsten sind Kundenempfehlungen, denen man ansieht, dass Sie tatsächlich von einem Kunden kommen. So erreichen Sie das in Ihrer Werbung:

Tipp 1: Geben Sie Kundenempfehlungen im Original-Wortlaut wieder

Versuchen Sie nicht, die Kundenempfehlungen sprachlich "zu glätten".

In eigenen Worten wirken Kundenempfehlungen wesentlich lebendiger und besonders authentisch.

Besonders wirkungsvoll: Abbildungen von handgeschriebenen Kundenempfehlungen. Sie zeigen, dass sich hier ein Kunde die Mühe gemacht hat, sein Lob zu äußern und sich schriftlich zu bedanken.

Tipp 2: Nennen Sie die zitierte Person mit vollem Namen

Wer ist T.S. Aus K.?

Kundenempfehlungen wirken erfunden, wenn Sie die zitierte Person nicht namentlich nennen.

Die meisten Kunden erlauben Ihnen gern, dass Sie mit ihrem Namen werben.

Noch besser wirkt zusätzlich ein Foto des Kunden, idealerweise mit Ihrem Produkt oder dem Ergebnis Ihrer Leistung.

Beispiele: Ein Foto vor oder im neuen Haus (Immobilienmakler) oder vor Ihrem neuen Kamin (Kaminbauer).

Tipp 3: Kundenempfehlungen vertragen auch einen Hauch von Kritik

Nicht immer müssen Kundenempfehlungen des Lobes voll sein.

Wenn Kunden ein wenig Kritik hineinmischen, entsteht ein besonders glaubwürdiges Bild.

Kostengünstig Kunden gewinnen und dabei erfolgreich sein, dass funktioniert hervorragend mit Kundenempfehlungen. Leittragend dafür ist der Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes um schneller Erfolg zu verbuchen. Sichern Sie sich jetzt den Gratis-Download: "Neukundengewinnung durch Kundenempfehlungen" und entdecken Sie die Verbindung von Marketing und Flirten!