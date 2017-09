Abfindungen: Begünstigse Besteuerung gilt auch beim Aufhebungsvertrag

Abfindungsleistungen an Mitarbeiter sind manchmal unumgänglich, wenn schwer oder nicht kündbare Mitarbeiter gehen sollen. Häufig vereinbaren die Parteien in solchen Fällen einen Aufhebungsvertrag in Verbindung mit einer Abfindung. Die Lohnsteuer für eine Abfindung können Sie nach der Fünftelregelung ermäßigt versteuern. Das gilt auch dann – wie aus einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster hervorgeht –, wenn der Mitarbeiter den Aufhebungsvertrag selbst vorgeschlagen hat (vom 17.3.2017, AZ: 1 K 3037/14 E).