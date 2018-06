Mitarbeiterführung in Verkauf und Vertrieb: Neue Mitarbeiter systematisch einarbeiten

von Günter Stein, Chefredakteur „Besser verkaufen” Natürlich gibt es sie, die neuen Mitarbeiter, die man direkt sich selbst überlassen kann und die dennoch schnell zurechtkommen. Einige der echten "Top-Verkäufer" gehören dazu. Aber: Das ist die Minderheit. Und so manche frühe Kündigung ist nicht darauf zurückzuführen, dass der Mitarbeiter nicht ins Team passt oder mit seinen Aufgaben überfordert ist, sondern darauf, dass er in der wichtigen Phase der Einarbeitung allein gelassen wurde. Deshalb ist es wichtig, dass Sie einen professionellen und systematischen Onboarding-Prozess verfolgen. Damit können Sie Ihren neuen Mitarbeiter sicher "an Bord holen", ihn also in seine künftigen Aufgaben, in Ihr Team und schließlich in das Unternehmen einarbeiten und langfristig integrieren.