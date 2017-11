So nutzen Sie die Selfie-Liebe Ihrer Kunden für Ihre Werbung

Die Lust der Deutschen an Selfies ist ungebrochen. Sie lieben es, sich vor attraktiven Motiven in Szene zu setzen. Machen Sie sich das zunutze für Ihre nächste Werbeaktion, indem Sie gezielte visuelle Anreize schaffen.

Städte wie Kampen auf Sylt, Xanten am Niederrhein, aber auch Museen wie das Vasa-Museum in Stockholm haben das Potenzial des Selfie-Fiebers bereits frühzeitig erkannt und sie regen ihre Gäste und Besucher ganz gezielt zum Fotografieren an. Sie markieren Selfiepoints vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten oder Exponaten.

Setzen Sie auch auf Selfiepoints

Sie animieren Ihre Kunden zum Fotografieren.

Ein markierter Selfiepoint ist so etwas wie ein kleiner Motivationskick, hier an dieser Stelle ein Erinnerungsbild zu schießen.

Sie steuern die Fotoaktivitäten und lenken Ihre Kunden von anderen, weniger fotogenen Stellen ab.

Sie geben werbewirksame Motive vor, die Ihre Region, Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte bestens repräsentieren.

Machen Sie mehr aus Selfie-Fotos

Nutzen Sie die Möglichkeiten, das Selfie-Fieber mit Werbeaktionen zu verknüpfen oder in Ihre Werbung zu integrieren, z. B.:

Laden Sie Ihre Kunden ein, Selfies auf Ihrer Website, Ihrem Blog oder Ihrer Facebook-Seite zu posten.

Regen Sie Ihre Kunden an, Selfies in ihren privaten Netzwerken zu teilen.

Starten Sie einen Wettbewerb: Suchen Sie das beste Selfie.

Kaufen Sie gelungene Selfies für Ihre Werbezwecke für kleines Honorar an.

Das Wichtigste für Sie: Der Hintergrund

Ihre Kunden wollen sich vor einem attraktiven Hintergrund fotografieren. Sie selbst wollen, dass geschossene Selfies für Ihr Unternehmen werben. Achten Sie also darauf, dass der von Ihnen für das Selfie vorgeschlagene Hintergrund eindeutig Ihr Unternehmen erkennen lässt:

Tourismusregionen wählen Sehenswürdigkeiten.

Unternehmen wählen bekannte Produkte oder setzen ihr Logo in den Hintergrund.

Selfiepoints sind ideal für Messen

Auf vielen Fachmessen ist Fotografieren im Innenbereich von Messeständen nicht erlaubt. Platzieren Sie im Eingangsbereich einen Hintergrund für Selfies, regen Sie die Besucher zum Fotografieren an und halten Sie sie von den Bereichen fern, in denen Fotos nicht erwünscht sind. Diese Besuchersteuerung können Sie auch nutzen:

am POS,

bei Kongressen, Ausstellungen oder anderen Events Ihres Unternehmens.

Kampagne in Paris: Selfies statt Liebesschlösser

Die Stadt Paris will mit einer Kampagne Verliebte dazu bringen, Selfies zu schießen und auf einer eigens geschaffenen Website www.lovewithoutlocks.paris.fr zu posten, als Liebesschlösser an Brückengeländer zu hängen.

Doch ob diese Art der Gästesteuerung funktioniert, ist fraglich. Liebesschlösser sind offenbar attraktiver. Während an der Brücke Pont des Arts zirka 40.000 Schlösser hängen, gibt es auf der Website nur rund 750 Liebes-Selfies.

Fazit

Nutzen Sie den Selfie-Trend. Selbstporträts gehören zu den wichtigsten Urlaubsfotos und Freizeitschnappschüssen. Jedes Selfie, bei dem Sie mit vertreten sind, ist ein kleines Werbefoto für Sie. Denn Fotos werden heute über Facebook & Co. massenhaft verbreitet und verstauben längst nicht mehr im Karton wie früher die Papierabzüge. Voraussetzung dafür, dass Ihre Kunden die Selfiepoints nutzen, sind da Attraktive, originelle Hintergründe.