Zeigen Sie Präsenz mit Pop-up-Stores und schaffen Sie Nähe zu Neu- und Bestands-Kunden

Pop-up-Stores besitzen die Aufmerksamkeit des Ungewohnten und den Reiz des Limitierten. Denn in Pop-up-Stores präsentieren sich Unternehmen mit ihren Produkten für eine begrenzte Zeit an ungewöhnlichen Orten. Das Konzept bietet sich auch an, um ein neues Produkt zu testen und die Meinung der Kunden einzuholen. Profitieren Sie 2017 von diesem Modell.