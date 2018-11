Tools Wettbewerbsanalyse - kostenpflichtige Programme

Wettbewerbsanalyse: Mit diesen Tools analysieren Sie Ihre Konkurrenz und sichern Ihren Unternehmenserfolg

Die im Folgenden aufgelisteten Tools erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Artikel präsentiert nur einen kleinen, zufällig ausgewählten Ausschnitt aus der breiten Angebotspalette. Auf keinen Fall stellt er eine Bewertung oder Empfehlung dar.

SpyFu

Das in Arizona (USA) angesiedelte Unternehmen konzentriert sich auf die Analyse von Schlüsselwörtern.

Alles Wichtige zum Unternehmen und den Features der gleichnamigen Wettbewerbsanalyse-Tools erfährt der interessierte User zusätzlich noch anhand eines englischsprachigen Videos auf der Webseite.

Die Software gehört zu den SEO/Keyword-Analysetools und listet unter anderem die SEO-Keywords inklusive Ranking beliebiger Konkurrenten auf. Das Tool informiert außerdem über Keywords, die bei der Konkurrenz nicht zum gewünschten Erfolg führten. Weiterhin findet es die von Mitbewerbern bei AdWord verwendeten Keyword-Gruppen.

Darüber hinaus zeigt es an, welche davon am effektivsten waren und daher auch vom SpyFu-Anwender genutzt werden sollten. Auch eine Überwachung der bezahlten Rankings und der SEO-Rankings bei Google, Bing und Yahoo ist mit SpyFu möglich.

Zusätzlich steht dem Anwender eine Reihe einfacher Möglichkeiten zur Anzeige der PCC-Keywords von Konkurrenten zur Verfügung. Es ist ferner möglich, die Anzahl der betreffenden Klicks und die für jedes Schlüsselwort anfallenden Ausgaben zu ermitteln.

Kosten: Mitgliedschaft gemäß Webseite ab 33.- US-Dollar im Monat.

Weitere Informationen unter: https://www.spyfu.com/

BuzzSumo

Die von zahlreichen bekannten Unternehmen genutzten Werkzeuge für Wettbewerbsanalyse von BuzzSumo gehören zu den Content Discovery Tools.

Dieses aus London stammende Analysewerkzeug ermöglicht die Suche nach Inhalten auf den Seiten eines Mitbewerbers anhand bestimmter Keywords. Zusätzlich ist auch eine gezielte Suche nach Content-Typ und Datum der Veröffentlichung realisierbar.

BuzzSumo informiert den Anbieter zudem darüber, welcher Content am effektivsten ist und welche Influencer ihn verbreiten. Daneben ermittelt das Tool den in sozialen Netzwerken am weitesten verbreiteten Content und erstellt weiterhin dazu eine detaillierte Analyse.

Mit dem Feature Content Alerts sieht der Anwender sofort, wo seine Schlüsselworte erwähnt werden. Außerdem gibt es einen Alarm, wenn ein Wettbewerber einen neuen Content veröffentlicht.

Kosten: Ab 79 US-Dollar pro Monat.

Weitere Informationen: buzzsumo.com

SimilarWeb

Die Devise dieses Unternehmens lautet sinngemäß: „Wir liefern die Informationen, die Sie für den Erfolg innerhalb Ihres Marktbereiches benötigen. Wir machen Sie mit dem universellen, globalen Markt vertraut und tragen zum Wachstum Ihres Unternehmens bei“.

Das Tool enthält folgende Leistungsschwerpunkte:

Industry Analysis

Website Analysis

Marketing Mix

Search Traffic

Popular Pages

Conversion Analysis

Mit SimilarWeb kann der Anwender also seine eigene Marktposition bestimmen, indem er seine KPI-Werte mit denjenigen direkter Wettbewerber vergleicht. Das Tool offenbart dem Anwender dazu noch, nach welchen Strategien die Marktführer operieren. Dadurch ist er in der Lage, selber erfolgreiche Marketingkampagnen zu entwickeln.

Kosten: Ab 199.- US-Dollar pro Monat.

Weitere Informationen unter: www.similarweb.com

Kompyte

Das aus San Francisco stammende Tool Kompyte wird von zahlreichen bekannten Firmen genutzt und ist zudem als kostenlose Testversion verfügbar.

Zu den Leistungsmerkmalen von Kompyte gehört unter anderem die Überwachung der Webseiten konkurrierender Unternehmen (Real-Time Website Monitoring). Außerdem ist eine Kontrolle der Internet-Medienkampagnen anderer Firmen möglich.

Wer präsentiert zum Beispiel plötzlich ein neues Banner, und wer hat gerade seine Preise geändert?

Mit Kompyte kann der Anwender demnach auf alle Aktivitäten der Konkurrenz zeitnah reagieren. Die Before & After Time Machine verschafft jederzeit einen Überblick darüber, wann eine bestimmte Änderung erfolgte. Dieses Tool kann dazu noch Code-Änderungen fremder Webseiten aufzuspüren, die auf der betreffenden Seite selbst verborgen bleiben. Das Feature Social Media Tracking erlaubt zusätzlich einen Einblick in die Key Performance Indicators konkurrierender Anbieter.

Die Tools Wettbewerbsanalyse von Kompyte sind für die Marketing-Aktivitäten aller Unternehmen geeignet. Neben den oben erwähnten Features bieten sie überdies noch viele weitere Leistungsmerkmale, deren ausführliche Beschreibung den Rahmen diesen Beitrag überscheiten würde.

Kosten: Ab 95 US-Dollar pro Monat.

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Webseite: https://www.kompyte.com/

MonitorBacklinks

Die Software des in New Jersey (USA) ansässigen Unternehmens gehört zu den Backlink-Analysetools.

Auf der betreffenden Webseite wird der Besucher zu einem kostenfreien Test eingeladen. Das Tool findet die für das Unternehmen des Users relevanten Backlinks und ist nach Angaben des Anbieters dazu noch extrem anwenderfreundlich.

Zu den Aufgaben des Tools gehört unter anderem das Aufspüren schädlicher Backlinks und negativer SEO-Informationen. Außerdem existiert ein Link-Building zu qualitativ hochwertigen Webseiten, das zur Erhöhung der Webseiten-Frequentierung führt.

Das Tool informiert zusätzlich über neue Links, die auf die Seite des Users verweisen und knüpft Verbindungen zu Influencern. Es meldet, wenn jemand einen Link zur Seite des Anwenders entfernt hat und überwacht zudem das eigene Keyword-Ranking bei Google.

Durch ein Reverse Engineering der Strategien von Mitbewerbern führt das Tool demnach zur Verbesserung der eigenen Marktchancen.

Kosten: 25,94 US-Dollar pro Domain für zwei Wettbewerber.

Weitere Informationen unter: monitorbacklinks.com/home

SEMrush

Auch die von SEMRush angebotenen Tools Wettbewerbsanalyse konzentrieren sich auf die Keyword/SEO-Auswertung und werden von dem in den USA ansässigen Anbieter als Marketing-Toolkit angeboten.

Laut eigener Angaben arbeitet SEMrush mit Unternehmen wie ebay und hp zusammen, was daher auch für die Qualität des Produktes sprechen dürfte.

Die hervorstechendsten Leistungsmerkmale: Das Tool gibt Einblicke in die Strategien der Mitbewerber und ist obendrein auf Display-Werbung, organische Suchergebnisse (SERP) und Linkaufbau fokussiert.

SEMrush ermöglicht zusätzlich einen Einblick in die Keyword-Rankings der Mitbewerber. Das Tool erlaubt überdies die Verfolgung von Ranking-Positionsänderungen der Konkurrenten und vergleicht diese mit den eigenen Rankings. Der Anwender kann zudem jederzeit sofort feststellen, welche neuen SEO-Keywords höhere Domainrnkings ermöglicht haben.

Kosten: Ab 69 Dollar/Monat.

Weitere Informationen unter: de.semrush.com/features/

WhatRunsWhere

Die aus Santa Monica (Kalifornien) stammende Software gehört zu den Paid Advert Tools. Sie informiert den Anwender unter anderem über Aktivitäten hinsichtlich der Werbung seiner Mitbewerber.

Weiterhin beantwortet sie unter anderem Fragen wie:

Wo wird Werbung geschaltet und wie leistungsfähig ist diese?

Welche Bilder und Texte sind am effektivsten?

Welche Netzwerke und Quellen sind für den User außerdem am nützlichsten?

Das Programm umfasst alle Werkzeuge zur Beantwortung solcher Fragen und beginnt mit der Suche nach erfolgreichen Strategien. Zudem ist eine Filterung nach Keywords, Land, Range und vielem mehr möglich. Die Daten werden rund um die Uhr aktualisiert.

Kosten: ab 299 US-Dollar pro Monat.

Weitere Informationen unter: www.whatrunswhere.com