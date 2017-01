Als Geschäftsführer auf Facebook: Dos and Don‘ts

Auch von Geschäftsführern wird zunehmend erwartet, dass sie in sozialen Netzwerken aktiv sind. In den USA hat schon jeder zehnte Konzern-CEO ein Konto bei Twitter oder Facebook, auf LinkedIn ist sogar jeder dritte angemeldet. Absehbar: Auch deutsche Geschäftsführer müssen künftig auf Facebook & Co. präsent sein ...