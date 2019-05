Zielgruppe Singles: 14,5 Millionen konsumfreudige Spontankäufer warten auf Ihr Angebot

Single-Marketing: Wie Sie die Zielgruppe Singles erreichen

Gerade Singles sind als Kunden attraktiv: Es gibt mit 14,5 Millionen sehr viele von ihnen. Singles erzielen oftmals Einkommen, die deutlich über dem Durchschnittsverdienst liegen, und sie weisen häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt einen Hang zur Konsumbereitschaft, insbesondere zu Spontankäufen, auf.

Nur etwa 20 % der Singles leben jedoch aus Überzeugung allein. Singles werden deshalb in der Regel nur sehr ungern ausdrücklich als Single angesprochen. Als Marketingleiter sollten Sie deshalb das Wort Single möglichst aus Ihrer Kommunikation heraushalten.



Erfolgreiches Single-Marketing: 6 Tipps

1. Tipp: Vermeiden Sie das Wort „Single“!

Egal ob in Anzeigen, Flyern, Bannern oder sonstigen Werbemaßnahmen: Vermeiden Sie stets das Wort "Single" in Ihrer Kommunikation.

Sprechen Sie stattdessen gezielt Alleinlebende der für Sie relevanten Teil-Zielgruppe an, etwa durch die Gestaltung Ihrer Werbung.

2. Tipp: Passen Sie Ihre Produkte auf Ihre Zielgruppe an

Wenn Ihre Produkte aus den Segmenten Haushalt, Lebensmittel oder anderer Verbrauchsgüter stammen: Stimmen Sie die Packungsgrößen auf Ein-Personen-Haushalte ab.

3. Tipp: Bieten Sie gezielt Service-Leistungen für Singles an.

Richten Sie zum Beispiel Single-Tage ein. Wie das geht, hat beispielsweise Wal-Mart mit seinem „Single-Shopping“ vorgemacht, das in einigen Filialen inzwischen im Wochenturnus angeboten wird: An den so genannten „Flirtpoints“ stehen in den Supermärkten der Kette mit großen roten Schleifen verzierte Einkaufswagen bereit, die als Erkennungsmerkmal für Singles dienen.

Weitere Beispiele:

Bilden Sie zudem gezielt Kooperationen mit Anbietern von speziellen Single-Dienstleistungen oder -Produkten.

Schaffen Sie Freizeitangebote ohne den für Single-Veranstaltungen üblichen Verkupplungsfaktor. Setzen Sie stattdessen auf nach persönlichen Interessen sortierte Angebote.

4. Tipp: Berücksichtigen Sie regionale und demographische Merkmale Ihrer Zielgruppe

Wichtig: Singles leben in Städten. Beachten Sie also für die Planung Ihrer Kampagnen die regionale Verbreitung der Singles.

Da Singles vor allem in Ballungsräumen und Großstädten vermehrt auftreten, werden Sie mit einem Plakat in einer Großstadt oder einer Anzeige in einer Großstadtzeitung mehr Single-Sichtkontakte erzielen als durch Maßnahmen in kleineren Städten.

5. Schritt: Ihre Zielgruppe verlangt nach Dienstleistungen

Gerade jüngere Singles sind beruflich häufig stark eingespannt. Entsprechend wenig Zeit bleibt für die klassischen Haushaltsaufgaben.

Bieten Sie deshalb ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, die ihnen diese Arbeiten abnehmen, wie zum Beispiel:

Pizza-Bote

Hemden-Bügel-Service

Auslieferungsservice für z. B. Waschmaschinen

6. Schritt: Beachten Sie stets die persönliche Vorlieben der Singles

Ansonsten gilt für Singles wie für jede andere Zielgruppe: Holen Sie Ihre Kunden dort ab, wo sie sich bevorzugt aufhalten.

Zu den persönlichen Vorlieben der Singles gehören:

„Freizeit mit Freunden verbringen” = 57 %

„gemütliche bis feucht-fröhliche Kneipenabende” = 40%

Restaurantbesuche = 30 %

Das bedeutet: Strukturieren Sie Ihr Angebot so, dass es zu den Präferenzen Ihrer Zielgruppe passt. Wenn Sie in keiner Single-affinen Branche aktiv sind, dann suchen Sie sich entsprechende Partner und setzen auf Cross Promotions.

Beispiele für Marketing-Maßnahmen speziell für Singles

Die Möglichkeiten beim Single-Marketing sind unerschöpflich:

Wenn Ihr Unternehmen ein Einrichtungshaus ist: Wie wäre es etwa mit einer Kooperation mit einem Anbieter origineller Single-Produkte wie single-tapete.de, die Tapeten mit jungen, hübschen Single-Models vertreiben?

Ihre Firma hat sich auf Wanderschuhe spezialisiert? Setzen Sie auf eine Gewinnspiel-Kooperation mit einem Partner wie den Europa-Wanderhotels. Denn dort sind Singles laut Werbung besonders willkommen.

Sie produzieren oder verkaufen Geschirr, Besteck oder Kücheneinrichtungen? Sprechen Sie doch einmal einen der zahlreichen Verlage an, die Single-Kochbücher in ihrem Programm haben. Setzen Sie die Bücher als Zugabe ein, nehmen Sie sie als hochwertiges Giveaway mit an Ihren Messestand, verlosen Sie sie, werben Sie mit einem Beileger in den Verlagserzeugnissen.

Auch hier gilt immer noch der alte IKEA-Slogan: Entdecke die Möglichkeiten!