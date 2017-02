Monatsgespräch mit dem Dienstherrn

Den Begriff Monatsgespräch finden Sie in § 66 Abs. 1 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG). Sie sollen mit Ihrem Dienstherrn mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung zusammentreten. Was es mit dem Monatsgespräch auf sich hat, haben wir Ihnen in diesem Beitrag zusammengefasst.