So sieht die aktuelle Rechtslage zur Teilnahme an Personalgesprächen aus

Aufgrund des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts gemäß § 106 GewO ist Ihnen als Arbeitgeber in gesetzlichen, vertraglichen und kollektivrechtlichen Grenzen die nähere Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses vorbehalten.

Arbeitgeber darf zu Personalgesprächen laden

Hierunter fällt auch Ihr Recht als Arbeitgeber, mit dem Mitarbeiter Gespräche über die Erbringung und Qualität der Arbeitsleistung zu führen oder ihn beispielsweise über bestehende Versetzungen sowie neue Aufgaben zu informieren. An solchen Gesprächen muss Ihr Mitarbeiter teilnehmen (BAG, 23.6.2009, AZR 606/08). Widersetzt sich Ihr Mitarbeiter, handelt er sich schnell den Vorwurf einer Arbeitsverweigerung ein, was Sie als Arbeitgeber wiederum sanktionieren können. Es droht dann Abmahnung oder sogar Kündigung.

In diesen drei Fällen kann Ihr Mitarbeiter die Teilnahme verweigern

Keine Pflicht zur Teilnahme besteht hingegen, wenn Sie als Arbeitgeber in dem Personalgespräch eine Veränderung des Arbeitsvertrags an sich herbeiführen möchten. Wollen Sie also ein Gespräch über

eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses,

den Abschluss eines Aufhebungsvertrags

oder sonstige Modifikationen der arbeitsvertraglich fixierten Inhalte vornehmen,

darf Ihr Mitarbeiter dieses Gespräch verweigern, ohne Sanktionen fürchten zu müssen.

Und bei Arbeitsunfähigkeit muss Ihr Mitarbeiter Ihrer Aufforderung zur Teilnahme an einem Personalgespräch nicht Folge leisten (BAG, 2.11.2016, 10 AZR 596/15). Auch ein gesondertes Attest ist dafür nicht notwendig.

Die sechs häufigsten Personalgespräche

Ziel eines Personalgesprächs ist es meist, das Fähigkeits-, Leistungs- und Persönlichkeitspotenzial im Interesse der Mitarbeiter und im Interesse des Unternehmens zur Geltung zu bringen.

Besonders relevant sind solche Gespräche, in denen Sie

eine Aufgabe delegieren,

sich wichtige Informationen von Ihrem Mitarbeiter einholen,

dem Mitarbeiter eine wichtige Mitteilung machen,

zwischen mehreren Mitarbeitern in einer Konfliktsituation schlichten müssen,

mit dem Mitarbeiter über seine Leistungen sprechen,

mit dem Mitarbeiter Ziele vereinbaren.

In allen diesen Gesprächen müssen Sie überzeugend auftreten.

Tipp: Private Fragen und Themen sollten in jedem Personalgespräch tabu sein. Sie gehören nicht zu dem Charakter eines echten Personalgesprächs. Diese Inhalte sollten Sie immer auf lockere Unterhaltungen beschränken.