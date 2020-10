Personaleinführung: So motivieren Sie neue Mitarbeiter bereits am ersten Arbeitstag

Der erste Arbeitstag bei einer neuen Stelle kann sich so gestalten:

Sie werden sofort Ihren Kollegen als neuer Mitarbeiter vorgestellt, der Dienstausweis liegt parat und Sie erhalten einen persönlichen Ansprechpartner, falls Fragen auftauchen.

Der erste Arbeitstag kann auch so beginnen:

Ihre neuen Kollegen sind ganz erstaunt über Ihr Auftauchen, weil sie nichts wussten, können aber auch die Leiterin nicht erreichen, weil diese gerade einen Tag Urlaub hat.

Egal, wie Sie als neuer Mitarbeiter eingeführt werden:

Die Einführung bestimmt maßgeblich, wie stark Ihre Motivation ist, die neue Position auszufüllen – in positiver wie auch in negativer Hinsicht. Daher liegt es natürlich in Ihrem Interesse, den neuen Mitarbeiter von Anfang an positiv zu motivieren.

Personaleinführung: So gestalten Sie den ersten Arbeitstag positiv und motivieren den neuen Mitarbeiter

1. Schritt: Empfangen Sie den neuen Mitarbeiter persönlich

Damit demonstrieren Sie, dass Ihnen seine Einführung in Ihre Einrichtung wichtig ist.

Halten Sie Arbeitsanweisungen, Dienstausweis, Schlüssel etc. parat oder gehen Sie diese gemeinsam abholen.

2. Schritt: Planen Sie eine kurze Einführung

Geben Sie ihm die wichtigsten Informationen über Ihre Einrichtung, seinen Arbeitsplatz und die neuen Kollegen.

Achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht mit Informationen überfrachten.

Umreißen Sie besser kurz sein neues Arbeitsgebiet und welche Maßnahmen für die Zukunft geplant sind.

Erklären Sie ihm auch, wie die Einarbeitungszeit ablaufen soll und welche Schritte geplant sind.

3. Schritt: Stellen Sie dem neuen Mitarbeiter Kollegen und Paten vor

Stellen Sie ihm die neuen Kollegen vor. Natürlich sollten Sie die Mitarbeiter bereits vorab darüber informiert haben, wer der neue Mitarbeiter ist und wann er die Stelle antritt.

Stellen Sie dem neuen Mitarbeiter einen Paten zur Seite. Damit erleichtern Sie Ihm den Einstieg.

Das Patenprogramm: Die richtige Patenwahl, Vorteile und Inhalte

Wer die Funktion des Paten bei dem neuen Mitarbeiter übernimmt, sollten Sie vorab klären. Als Pate eignet sich ein erfahrener Mitarbeiter aus dem Bereich, in dem der neue Mitarbeiter arbeiten wird. Dieser kann auch das notwendige fachliche und organisatorische Wissen vermitteln. Beide sollten auf der gleichen hierarchischen Ebene stehen, denn nur so kann sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln.

Der Vorteil für Sie: Sie werden von der Aufgabe der Einarbeitung entlastet. Stimmen Sie sich bezüglich der Inhalte des Patenprogramms mit dem Paten ab.

Die Inhalte des Programms sollten auf jeden Fall bereits vor Arbeitsbeginn feststehen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn Sie mit dem Paten vor dem neuen Mitarbeiter über die weiteren Schritte diskutieren müssen.

4. Schritt: Ermutigen Sie den neuen Mitarbeiter zu Fragen

Damit helfen Sie ihm, sich schnell und engagiert in sein neues Aufgabengebiet einzuarbeiten. So führen Sie ein erfolgreiches Einführungsgespräch