Arbeitsplatzbeschreibung – Inhalte und Tipps

Eine Arbeitsplatzbeschreibung listet strukturiert sämtliche Aufgaben, Funktionen und Ziele eines Arbeitsplatzes auf. Dabei sollten die Stellenbezeichnung, die Abteilung, Standort, die Weisungsbefugnisse und Abhängigkeiten sowie die Grenzen des Zuständigkeitsbereichs des Stelleninhabers genau definiert sein. Wir erläutern im Folgenden, wie Sie eine Arbeitsplatzbeschreibung am besten erstellen und was es zu beachten gilt.

Was ist eine Arbeitsplatzbeschreibung?

Die Arbeitsplatzbeschreibung bietet eine Übersicht über den Zweck eines Arbeitsplatzes. Sie zeigt, welchen Anteil eine Stelle beim Erreichen der Unternehmensziele hat, wie sie sich in die Unternehmensstruktur einfügt und mit welchen Pflichten, Verantwortungsbereichen und Zuständigkeiten eine Stelle verbunden ist.

Ist die Arbeitsplatzbeschreibung gut formuliert und definiert, kann sie sowohl dem Stelleninhaber als auch dem Arbeitgeber sowie Gruppen-, Projekt- und Abteilungsleitern einen guten Überblick liefern und ist für die HR-Abteilung ein geeignetes Instrument bei der Personalbeschaffung. Zudem hilft eine Arbeitsplatzbeschreibung bei der Leistungsbewertung, Arbeitsplatzbewertung und Arbeitsplatzeinstufung.

Wie unterscheiden sich Arbeitsplatzbeschreibung und Stellenbeschreibung?

Stellenbeschreibungen und Arbeitsplatzbeschreibungen sind zwei ähnliche Instrumente, die gerne einmal austauschbar verwendet werden. Dabei gibt es entscheidende Unterschiede zwischen ihnen.

Die Stellenbeschreibung ist eine kurze Erklärung, die allgemeine Informationen über die Stelle enthält. Dies bedeutet, dass vor allem die Art der Tätigkeit beschrieben wird. Die Stellenbeschreibung kann in Kürze aus der Arbeitsplatzanalyse abgeleitet werden und enthält Informationen über den Arbeitsplatz, die wichtigsten Aufgaben, Gehalt und andere allgemeine Informationen. Dabei wird eine Stellenbeschreibung in der Regel angefertigt, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird. Daher ist sie vor allem für Bewerber von Interesse.

Die Arbeitsplatzbeschreibung ist eine der wichtigsten Informationen nicht nur für Bewerber und Stelleninhaber, sondern auch für den Arbeitgeber. Sie gibt Auskunft über die konkreten Aufgaben und Arbeitsbereiche und ist in der Regel deutlich detaillierter als eine Stellenbeschreibung. Denn selbst die Anteile einzelner Aufgabenbereiche am gesamten Arbeitsvolumen sind in einer Arbeitsplatzbeschreibung aufgeschlüsselt.

Ist eine Arbeitsplatzbeschreibung Pflicht?

Arbeitgeber sind rechtlich nicht dazu verpflichtet eine Arbeitsplatzbeschreibung mit genau definierten Aufgaben und Tätigkeiten für ihre Arbeitnehmer zu erstellen. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Dienst als auch für Unternehmen in der freien Wirtschaft. In den Arbeitsvertrag muss lediglich eine Charakterisierung der Stelle aufgenommen werden. Diese besteht meist in Titel der Stelle und ihrer Funktion sowie einer groben Beschreibung des Verantwortungsbereichs und der zugehörigen Aufgaben.

In großen Unternehmen und im öffentlichen Dienst werden dennoch gerne Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt. Denn im öffentlichen Dienst beugen diese Fehlern bei der tariflichen Eingruppierung vor. Und im Fall von Differenzen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem kann eindeutig belegt werden, welche Pflichten und Rechte mit dem Arbeitsplatz verbunden sind. Damit werden Arbeitsplatzbeschreibungen auch zu einem wichtigen Informationsgeber für den Betriebsrat.

Tipp: Ist die Arbeitsplatzbeschreibung kein Bestandteil des Arbeitsvertrags, können Änderungen und Anpassungen einfacher vorgenommen werden.

Was sind die Vor- und Nachteile einer Arbeitsplatzbeschreibung?

Eine ausführliche Arbeitsplatzbeschreibung bietet einige Vorteile, denn sie schafft in vielen Bereichen Klarheit. So definiert sie Pflichten und Zuständigkeiten und hilft Lücken und Redundanzen im Unternehmen zu ermitteln. In der Summe bieten die Arbeitsplatzbeschreibungen eines Unternehmens einen guten Überblick über Funktion und Aktivitäten der gesamten Firma. Zudem kann sich eine Arbeitsplatzbeschreibung bei der Personalbeschaffung bewähren. Wenn Sie eine neue Stelle besetzen wollen, können Sie mittels der detaillierten Beschreibung des Arbeitsplatzes gezielt auf die Suche nach ihrem Wunscharbeitnehmer gehen. Soll eine bereits bestehende Stelle neu besetzt werden, können mittels einer Anpassung der Arbeitsplatzbeschreibung etwaige Lücken geschlossen werden.

Vorteile der Arbeitsplatzbeschreibung im Überblick:

Bessere Personalplanung

Bessere Organisation

Schnellere Erstellung von Zeugnissen

Rechtliche Eindeutigkeit

Bei all den Vorzügen einer Arbeitsplatzbeschreibung dürfen die Nachteile nicht übersehen werden. Denn Mitarbeiter können vor allem eine restriktiv gehaltene Arbeitsplatzbeschreibung als Vorwand nutzen, um neue Aufgaben zu verweigern. Darüber hinaus bringt es ein gewisses Arbeitspensum mit sich, die Arbeitsplatzbeschreibungen stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Was beinhaltet eine Arbeitsplatzbeschreibung?

In erster Linie besteht der Inhalt einer Arbeitsplatzbeschreibung in einer genauen Tätigkeitsbeschreibung. Darüber hinaus findet im Rahmen der Beschreibung in der Regel eine Einordnung der Stelle in die Gesamtorganisation des Unternehmens statt. Das bedeutet, Sachgebiet und Abteilung werden genauso angegeben wie die Einordnung in Weisungsabhängigkeiten, Befugnisse und Hierarchien.

Auch benötigte Fachkenntnisse und Ausbildungsvoraussetzungen des Stelleninhabers sowie wichtige Eigenschaften finden in der Arbeitsplatzbeschreibung Raum. Darüber hinaus werden Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgelistet.

Die wichtigsten inhaltlichen Punkte der Arbeitsplatzbeschreibung im Überblick:

Arbeitsplatz und Beschäftigte Unternehmensbezeichnung Stellenbezeichnung Daten zum Stelleninhaber wie Geburtsdatum, Datum der Aufnahme der Tätigkeit Kostenstelle Arbeitszeit Gehalt

Einordnung in die Unternehmensstruktur Abteilung Vorgesetzte Mitarbeiter Stellvertreter

Tätigkeitsbereiche und Tätigkeitsbeschreibung Haupt- und Nebenaufgaben Zielsetzungen Priorisierung der Tätigkeiten Qualifikationsanforderungen Befugnisse Verantwortungsbereiche Abgrenzung bzw. Überschneidungen zu anderen Abteilungen

Eingruppierung Lohnklasse Boni und Prämien



Schwerpunkte bezüglich der aufgeführten Tätigkeiten werden in der Arbeitsplatzbeschreibung gesetzt, indem die einzelnen Aufgaben mit einem zeitlich prozentualen Anteil eingeordnet werden.

Wie erstellt man eine Arbeitsplatzbeschreibung?

Die Erstellung einer Arbeitsplatzbeschreibung erfordert ein exaktes Vorgehen. Als Grundregel gilt wie so oft: So ausführlich wie nötig, so knapp wie möglich. Da eine Arbeitsplatzbeschreibung nicht rechtlich verpflichtend ist, gibt es auch keine verbindlichen Vorgaben zu Form und Formulierungen. Übersichtlich wird es jedoch, wenn nicht mit langen Fließtexten, sondern mit kürzeren Abschnitten und Bullet Points gearbeitet wird.

Viele Arbeitgeber führen vor der Erstellung der Arbeitsplatzbeschreibung ein Arbeitsplatzinterview mit dem Beschäftigten und dem Vorgesetzten. Mit Hilfe des Interviews können Ziel der Stelle sowie Schwerpunktaufgaben und Kompetenzen herausgearbeitet und etwaige Lücken aufgedeckt werden.