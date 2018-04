8 Techniken, mit denen Sie in Verhandlungen die besten Konditionen herausholen

Verhandlungen gehören für Sie als Selbstständigen zum Alltag. Das macht die folgenden acht Tipps für Sie besonders wichtig, denn damit können Sie ab sofort in Verhandlungen noch mehr herausholen als bisher.

1. Verraten Sie Ihr Preislimit nicht

Preisverhandlungen münden in der Regel in einen Kompromiss. Dafür setzen Sie sich eine Preisobergrenze. Die sollten Sie Ihrem Verhandlungspartner keinesfalls verraten, sonst bekommen Sie in der Verhandlung kaum mehr als dieses Limit.Der Verhandlungspartner weiß dann ja, dass er nicht weiter mit dem Preis heruntergehen muss.

2. Machen Sie möglichst nicht das erste Angebot

Das erste Angebot sollte möglichst Ihr Verhandlungspartner machen. Ihr erstes Angebot könnte sonst viel zu hoch oder zu niedrig sein, und Sie würden Verhandlungsspielraum verschenken.

3. Konkrete Preisvorstellung

nennen Nennen Sie immer konkrete Preise als Verhandlungsbasis – niemals eine Bandbreite (,,1.000 bis 2.500 €“).Ihr Gegenüber sucht sich sonst das für ihn günstige Ende aus.

4. Beobachten Sie Ihren Verhandlungspartner

Durch Körpersprache verraten Verhandlungspartner Dinge, die sie eigentlich für sich behalten wollten. Dass ein heikler Punkt angesprochen wurde, erkennen Sie z.B.,wenn Ihr Verhandlungspartner zögert oder sein Gesicht rot anläuft.

Mein Tipp

Fragen Sie ihn z. B.: ,,Das ist doch noch nicht alles, was Sie tun können, nicht wahr?“ und achten Sie genau auf seine Reaktion.