Anleitung: So kündigen Sie einen Azubi nach der Probezeit

Kündigung



Sehr geehrte(r) .....



hiermit kündigen wir Ihr Ausbildungsverhältnis gemäß §22 Abs.2 Berufsbildungsgesetz fristlos aus wichtigem Grund.



Kündigungsgrund: Sie sind gegenüber ... am ... um ... gewalttätig geworden, indem Sie ...



(oder)



(1) Sie haben an folgenden Tagen die Berufsschule unentschuldigt nicht besucht:

..............................<wbr />..............................<wbr />...............

(2) Nach der Abmahnung vom ... haben Sie erneut den Berufsschulunterricht an folgenden Tagen ohne Angabe von Gründen versäumt:

..............................<wbr />..............................<wbr />................

(3) Nach der erneuten Abmahnung vom ... haben Sie anschließend an folgenden Unterrichtstagen gefehlt:

..............................<wbr />..............................<wbr />.................



Wir haben Sie in den schriftlichen Abmahnungen jeweils darauf hingewiesen, dass Sie im Wiederholungsfall mit einer Beendigung des Ausbildungsverhältnisses rechnen müssen.



Nach §37b SGB III müssen Sie sich nach Erhalt dieser Kündigung unverzüglich durch persönliche Vorsprache bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden. Tun Sie dies nicht, kann das zu einer Minderung Ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld führen.



(Ort, Datum und Unterschrift(en))