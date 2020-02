Von Anfang an erhöhte Nachhaltigkeit im Unternehmen - Tipps für Start-ups

Fortschritte messen und feiern

Nachhaltiges Handeln sollte kein vages Ziel im Start-up sein, das sich nicht messen lässt. Am besten wird die Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft integriert. Das lässt sich in gesteigerter Weise auch dadurch einhalten, indem etwa einer der zahlreichen Initiativen beigetreten wird, die nachhaltige Ziele bündeln. Hier ist etwa die "RE100" zu nennen, bei der es sich um einen globalen Zusammenschluss von Unternehmen handelt, die sich die sich dem Ziel der Steigerung der Nachfrage und Lieferung von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien verpflichtet haben. Auch große Konzerne, wie IKEA, Apple, H&M oder Nike sind der Initiative bereits beigetreten.

Damit Mitarbeiter sich für die Nachhaltigkeit im Unternehmen selbst engagieren und nicht nur "mitmachen", weil es nun mal so gefordert wird, sollten sie bestenfalls beim Festlegen der Ziele miteingebunden werden. So könnten etwa Fokusgruppen gebildet, Umfragen gestartet oder ein offener Aufruf für Vorschläge gestartet werden – und zwar von Tag eins der Unternehmensgründung an.

Ziele, die sich beispielsweise gesetzt werden können, sind etwa:

Auf Plastik von Anfang an vollständig im Büro zu verzichten. Gerade, was Lebensmittel und die Küche angeht, dürfte dies eine Herausforderung sein, die kreativ anzugehen sein wird.

Klimaneutrale Mobilität zu beherzigen und zu fördern.

Zum Großteil oder vielleicht sogar ausschließlich mit Logistik-Partnern zu kooperieren, bei denen eine sozial nachhaltige Lieferkette garantiert ist.

Die Dynamik der Nachhaltigkeitsagenda lässt sich steigern, indem im Start-up regelmäßig Updates mit den Mitarbeitern geteilt werden. Damit können alle dazu ermutigt werden, sich weiter zu engagieren. Es wird bei diesen Kontrollterminen evaluiert, um wie viel Prozent bestimmte Emissionen reduziert wurden, bzw. wie gut die Emissionswerte im Vergleich zu anderen Unternehmen, die ihre Werte offenlegen, sind. Oder was die Auswirkungen des Verzichts auf Plastik bedeuten und wie sich das Ganze in einem Jahr bezahlt gemacht hat? Wer im Start-up gemeinsam feiert, was man auch im Team erreicht hat, motiviert das ganze Unternehmen dazu, weitere Veränderungen anzustoßen.

Fragen stellen und den Einfluss ausbauen

Gelungene Nachhaltigkeitsmaßnahmen dürfen und sollten sogar an die Öffentlichkeit gelangen. Indem das Umfeld über die beherzigten und gelungenen Maßnahmen informiert wird, lässt sich dem Start-up meist schnell ein Imageschub versetzen. Ob das Bereitstellen solcher Informationen nun auf der Homepage oder in einem separaten Newsletter erfolgt, bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen. Wichtig ist nur: Jegliche Innovationen und Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind transparent zu halten. Schließlich kann man stolz auf sie sein. Wenn sich die Konkurrenz daran orientiert, hat man vor allem der Umwelt in doppeltem Maße etwas Gutes getan.

In gleicher Weise ist es aber auch wichtig, die bisherigen Maßnahmen und Prozesse immer wieder im Blick auf eine nachhaltige Zukunft neu zu bewerten. Denn die Erkenntnisse und Einsichten in Bezug auf den Umweltschutz wandeln sich rasant. Was dieses Jahr aktuell ist, kann nächstes Jahr schon für überholt gelten. Somit sollten ständig Fragen an das eigene Start-up und die Nachhaltigkeitsziele gestellt werden, damit diese gegebenenfalls angepasst werden können. Dass dabei manchen Nachhaltigkeitsmaßnahmen eine höhere Priorität zukommen wird als anderen, ist klar. Am Ende des Tages geht es darum, innovativ, aber auch wettbewerbsfähig und profitabel zu werden.

Besonders schön ist es, wenn der Einfluss ausgebaut wird, indem Dienstleister und Unternehmen, mit denen das Start-up zusammenarbeitet, nach Möglichkeit aufgefordert, bzw. im Rahmen der Zusammenarbeit verpflichtet werden, ebenfalls nachhaltig zu handeln. Hier gilt es, individuelle Absprachen einzuhalten und Konsequenz bei der Auswahl, bzw. dem Ausschluss zu beweisen.

Umweltschonender von A nach B kommen – Wie geht das?

Weniger fliegen und Emissionen kompensieren

Fliegen ist, das weiß inzwischen auch fast jeder, die mit Abstand umwelt- und klimaschädlichste Art zu reisen. Gerade wenn es um Kurzstreckenflüge geht, sollte daher die Devise häufiger einmal lauten: Wir suchen nach einer umweltfreundlicheren Alternative.

Nicht nur lassen sich damit häufig auch Kosten einsparen, gerade im Zug etwa kann die Fahrtzeit auch produktiver genutzt werden als im Flugzeug oder am Flughafen, wo es oft zu hektisch und laut zugeht. Ob es Arbeiten am Laptop oder sogar eine Videokonferenz ist – wer sich nicht gerade im Ruhebereich aufhält, kann vom Zug aus wunderbar agieren. Apropos Videokonferenz: Bevor sofort eine Geschäftsreise gebucht wird, kann unter Umständen auch eine Videokonferenz ausreichen, um gewisse Dinge zu klären. Wichtig ist, solche Überlegungen zum Standard zu machen: Muss ich diesen Flug oder diese Fahrt wirklich für mich, bzw. einen meiner Angestellten/ Mitarbeiter buchen?

Weiterhin lohnt sich der Blick auf den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Hier kann unter dem Punkt "Mobilität" genau ausgerechnet werden, wie die CO2-Bilanz des Start-ups hinsichtlich der Geschäftsreisen, Fahrten und Flüge aussieht.

Lassen sich Flüge überhaupt nicht vermeiden, sollten Start-ups, um ihre Nachhaltigkeitsmission zumindest halbwegs weiterzuverfolgen, ihre CO2-Emissionen kompensieren. Hierfür gibt es diverse Anbieter. Das gespendete Geld wird dann in Projekte investiert, die das Klima schützen. Solche Kompensationen sollten allerdings nicht zum Reinwaschen des Gewissens und als Vorwand für nachhaltigere Vielfliegerei verwendet werden. Denn nachhaltig Fliegen ist nun einmal (noch) nicht möglich.