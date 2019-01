Urlaubsanspruch: Wann Sie Freizeit zur Weiterbildung geben müssen

Bildungsurlaub: Wann Ihre Mitarbeiter Anspruch zur Fort- und Weiterbildung haben

Die Regierung plant aktuell mittels der Initiative „Bildungssparen“ die Einführung staatlicher Prämien für Weiterbildungsseminare: Arbeitnehmer sollen staatlicherseits eine Weiterbildungsprämie in Höhe von maximal 154 € erhalten, wenn sie für eine Weiterbildungsmaßnahme die gleiche Summe aus eigenen Mitteln aufbringen.

Urlaubsanspruch: Weiterbildung dank Bildungsurlaub

Als Arbeitgeber können Sie sich an der Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter durch die Gewährung von Bildungsurlaub beteiligen. Wann Ihre Mitarbeiter einen Rechtsanspruch auf Urlaubstage zur Fortbildung haben, ist in den Bildungsurlaubsgesetzen der Bundesländer geregelt.

Wichtig: Ihre Arbeitnehmer haben aber nur dann Anspruch auf Bildungsurlaub, wenn es im jeweiligen Bundesland eine entsprechende gesetzliche Regelung gibt.

Ausschlaggebend dafür, ob Bildungsurlaub für einen einzelnen Arbeitnehmer in Frage kommt, ist immer sein Arbeitsort, nicht sein Wohnort In den folgenden Bundesländern ist der Bildungsurlaub gesetzlich geregelt. Wie folgt:

Berlin Berliner Bildungsurlaubsgesetz Brandenburg Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz Bremen Bremisches Bildungsurlaubsgesetz Hamburg Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz Hessen Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub Mecklenburg-Vorpommern Bildungsfreistellungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Niedersächsisches Bildungsurlaubsgesetz Nordrhein-Westfalen Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz Bildungsfreistellungsgesetz Rheinland-Pfalz Saarland Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz Sachsen-Anhalt Bildungsfreistellungsgesetz Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz

Wie Sie sehen, gibt es in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen derzeit keine gesetzlichen Regelungen zum Bildungsurlaub. Arbeitnehmer in diesen Ländern haben demnach auch keinen Anspruch hierauf.

Ausnahme: Den Mitarbeitern in diesen Ländern ist tarif- oder arbeitsvertraglich eine Arbeitsfreistellung zu Bildungszwecken eingeräumt.

Tipp: Sofern Ihre Mitarbeiter keinen gesetzlichen oder vertraglichen Anspruch auf Bildungsurlaub haben, sollten Sie überlegen, ihnen freiwillig den Erwerb von förderlichen Zusatzqualifikationen zu ermöglichen – in Ihrem eigenen betrieblichen Interesse, aber auch aus Gründen der Mitarbeitermotivation.

Urlaubsanspruch: Anspruchsvoraussetzungen des Bildungsurlaubs

Da der Bildungsurlaub länderspezifisch geregelt ist, sind die Anspruchsvoraussetzungen und der Umfang von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Folgende Übereinstimmungen lassen sich aber festhalten:

1. Ihr Mitarbeiter ist anspruchsberechtigt auf Bildungsurlaub

Grundsätzlich kann jeder Ihrer Arbeitnehmer Bildungsurlaub bei Ihnen beantragen – sofern Ihr Betrieb in einem Bundesland mit Anspruch auf Bildungsurlaub liegt.

Einzelne Bildungsurlaubsgesetze sehen für bestimmte Arbeitnehmergruppen aber Einschränkungen vor: So sind etwa in Nordrhein-Westfalen Auszubildende nicht anspruchsberechtigt.

2. Ihr Mitarbeiter hat die Wartezeit erfüllt

Der Anspruch auf Bildungsurlaub kann generell erst nach 6-monatigem Bestehen des Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnisses geltend gemacht werden.

3. Bildungsurlaub gibt es nur für anerkannte Bildungsmaßnahmen

Bildungsurlaub kann für jede Veranstaltung genommen werden, die der beruflichen, politischen oder gesellschaftspolitischen Weiterbildung dient.

In einigen Ländern ist auch die Teilnahme an Schulungen für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes oder für allgemein bildende Themen gestattet. Bildungsurlaub kommt aber nur für solche Veranstaltungen in Frage, die

entweder von einem offiziell anerkannten Weiterbildungsträger durchgeführt werden oder

staatlicherseits als anerkannte Weiterbildungsmaßnahme bestätigt worden sind.

Zudem muss die Veranstaltung allgemein für jedermann zugänglich sein. Ob eine Bildungsveranstaltung die genannten Voraussetzungen erfüllt, können Sie sich bei folgenden Behörden in Ihrem Bundesland informieren.

Berlin Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Brandenburg Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Bremen Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hessen Hessisches Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern Landesversorgungsamt Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung Nordrhein-Westfalen Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz Saarland Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Sachsen-Anhalt Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Wer Bildungsurlaub nehmen will, muss Meldefristen beachten: In den meisten Bundesländern muss der Urlaub 6 Wochen vor Beginn der Fortbildungsmaßnahme angemeldet werden. Es gibt vereinzelt aber auch kürzere und längere Meldefristen.

Wichtig für Sie: Geht Ihnen die Mitteilung verspätet zu, sind Sie nicht zur Freistellung Ihres Mitarbeiters zum gewünschten Zeitpunkt verpflichtet (BAG, 9.11.1999, Az. 9 AZR 917/98)

Urlaubsanspruch: Umfang des Bildungsurlaubs

Generell können Arbeitnehmer gesetzlich pro Kalenderjahr für 5 Arbeitstage Bildungsurlaub beanspruchen. Im Saarland besteht sogar Anspruch auf 6 Tage. Allerdings müssen Arbeitnehmer hier 3 Tage arbeitsfreie Zeit einbringen.

In einigen Bildungsurlaubsgesetzen finden sich jedoch Befreiungstatbestände für Kleinbetriebe (teils ab 10, 20 oder 50 Arbeitnehmern). Manche Bildungsurlaubsgesetze sehen darüber hinaus Quotenregelungen vor. Diese besagen, dass Sie den Bildungsurlaub für das laufende Kalenderjahr ablehnen dürfen, sobald Sie Ihrer Belegschaft im laufenden Jahr bereits eine bestimmte Anzahl an Bildungsurlaubstagen gewährt haben.

