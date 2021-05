Das passiert, wenn der Minijobber die 450-€-Grenze überschreitet

Übersteigt das Arbeitsentgelt einer Ihrer Minijobber die Grenze von 450 €, müssen Sie als Arbeitgeber den vollen Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung in Höhe von derzeit ca. 20 % zahlen. Der Arbeitnehmeranteil an den Sozialabgaben klettert dagegen linear von ca. 4 % bei 450,01 € bis auf den vollen Beitrag von ca. 20 % bei 1.300 € an. Zwischen 450,01 € und 1.300,00 € gilt der so genannte Übergangsbereich (Beschäftigte in diesem Bereich haben einen Midi-Job).