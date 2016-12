Analysieren Sie die Zusammenarbeit in Ihren Teams

Versuchen Sie, mit einer gründlichen Analyse die verschiedenen Charaktere in Ihrem Team zu finden. Stellen Sie eine optimale Mischung her und nutzen Sie die persönlichen Stärken und Schwächen Ihrer jeweiligen Mitarbeiter für Ihr Teammanagement.

Achten Sie bei der Zusammensetzung Ihres Teams auf eine gute Mischung von Kompetenzen und Arbeitsstilen. Ihr Team sollte entsprechend den Aufgaben, Vorgaben und formulierten Zielen

über die nötigen fachlichen Qualifikationen (Fach- und Spezialwissen) verfügen,

unterschiedliche Persönlichkeitstypen einbeziehen,

verschiedene Kompetenzen repräsentieren (soziale, kommunikative, integrative Kompetenz sowie analytisches, strukturiertes und visionäres Denken),

über die Fähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit verfügen.

Notieren Sie auf einem Blatt Papier alle Potenziale, die aus Ihrer Sicht zur Lösung Ihrer Aufgabe notwendig sind (Soll-Liste). Denken Sie hierbei auch an Fähigkeiten, die weniger mit Fachwissen zu tun haben. Prüfen Sie anschließend die vorhandenen Möglichkeiten Ihres Teams bzw. dessen Zusammensetzung. Kompetenzen, die kaum oder wenig vorhanden sind, müssen Sie in Ihrem Team durch Weiterbildung Einzelner oder durch Übungen innerhalb des Teams weiterentwickeln.

Analysieren Sie folgende Punkte

Stärken und Schwächen nutzen

Versuchen Sie, eine optimale Mischung der verschiedenen Charaktere in Ihrem Team zu finden. Nutzen Sie die persönlichen Stärken und Schwächen Ihrer jeweiligen Mitarbeiter. Ein Team funktioniert nur, wenn die Fähigkeiten im Dienst koordiniert werden.

Ein ausgewogenes Team

Beachten Sie, dass Ihrem Team Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen angehören. In ein Team gehören Mitarbeiter mit hohem Fachwissen und großem Erfahrungsschatz. Es braucht Mitarbeiter, die bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben, und Mitarbeiter, die ihren Wissensschatz vermehren möchten. Hinweis: Um das Team am Laufen zu halten, sollten Sie auf jeden Fall folgende Typen ins Team bringen:

den Zielorientierten

den Prüfer

den Kreativen

den Realisten

Individualisten im Team

Beachten Sie die Individualität Ihrer Mitarbeiter. Der, der sich ständig in den Vordergrund drängt und in seinen Kollegen Konkurrenten sieht (Konkurrenz belebt das Geschäft), ist genauso wichtig wie der Mitarbeiter, der mit kreativen Einfällen glänzt. HINWEIS: Ihr Ziel muss es sein, die Kritikfähigkeit und die Kreativität des Teams soweit wie möglich in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu halten.

Auf folgende „Mitarbeitertypen” sollten Sie zusätzlich achten:

Der Fachkompetente: Das ist der Mitarbeiter, der zu den Kreativen zählt. Er hat ständig den Themenbezug im Auge, achtet auf Neuheiten und bringt immer wieder Aktualität ins Team.

Der Sozialkompetente: Er sorgt für ein ausgeglichenes Arbeitsklima, er ist der so genannte Gute-Laune-Typ. Er sorgt für die Gerechtigkeit und ist bei Streitigkeiten oft derjenige, der schlichten kann.

Der Zielstrebige: Er sorgt als Problemlöser dafür, dass das gesetzte Arbeitsziel schnell erreicht wird. Er setzt die vorhandenen Möglichkeiten um, um ein Ziel zu erreichen.

Versuchen Sie, je einen der Mitarbeiter des jeweiligen Typs in einem Team zusammenzubringen. So erhalten Sie ein gutes Gleichgewicht.