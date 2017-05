Mitarbeiterführung: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter die Pausen nehmen!

Jeder 5. Arbeitnehmer schöpft der Studie zufolge seine Pausenzeiten im Job nicht voll aus. Jeder 10. unterbricht die Arbeit sogar an vielen Tagen überhaupt nicht, wie aus einer vorgestellten Befragung von TNS Infratest im Auftrag von ver.di hervorgeht. Als Grund für ausgefallene Pausen nannte mehr als die Hälfte der 493 Befragten zu viel Arbeit. Mehr als 1/3 will Kollegen vor übermäßiger Belastung schützen. 13 % gaben an, der Arbeitgeber lasse Ruhepausen nicht immer zu.

Dabei sind Pausen wichtig! Studien zeigen: Mitarbeiter, die Pausen machen, arbeiten produktiver. Wenn Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter auf Dauer nicht gefährden wollen, sollten Sie also vorsorgen.

Eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Ihre Mitarbeiter auch einmal durchatmen, sind z. B. gemeinsame Mittagessen. Auch wieder ein Team-Event, das Sie z. B. einmal wöchentlich einführen können.

Die Mitarbeiter wechseln sich mit der Idee und Umsetzung ab, die Kosten werden geteilt. Oder Sie schreiben Ihren Mitarbeitern eine Rundmail, in der Sie darauf verweisen, dass Sie es wünschen, dass Ihre Mitarbeiter sich eine Auszeit während der Arbeit nehmen.

Anzeige

Wichtig: Sie sind als Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet, auf die Einhaltung der Pausen zu achten.