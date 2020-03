So formulieren Sie Genesungswünsche mitfühlend und zeitgemäß

Ein Geschäftspartner oder ein Mitarbeiter ist für längere Zeit erkrankt. Sich dann beim Betroffenen zu melden, also ein Genesungsschreiben zu verschicken, zeugt von Stil und Einfühlungsvermögen. Allerdings: Briefe an einen erkrankten Menschen gehören nicht gerade zu den leichtesten. Lesen Sie, was Sie auf gar keinen Fall schreiben sollten und wie Sie Ihre Genesungswünsche mitfühlend formulieren können.