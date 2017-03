Gelungener Intranetauftritt: LAG zu § 32 BDSG: Nicht jeder Verdacht rechtfertigt Detektiveinsatz

Inzwischen kommt es in Arbeitsgerichtsverfahren, etwa in Kündigungsschutzprozessen, immer häufiger auf den Beschäftigtendatenschutz an. Gerade wenn sich Arbeitgeber außerordentlich von Arbeitnehmern trennen wollen, geht es häufig darum, ob der Arbeitgeber belegen kann, dass es zu einer nicht mehr hinnehmbaren Verfehlung gekommen ist. Doch nicht jeder Beweis ist verwertbar, wie eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Baden-Württemberg (Urteil vom 20.7.2016, Az. 4 Sa 61/15) zeigt.