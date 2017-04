Erfolgreiche Wiedereingliederung - So führen Sie Mitarbeiter effektiv zurück ins Arbeitsleben

Im Arbeitsleben kann es leider auch dazu kommen, dass Mitarbeiter über einen sehr langen Zeitraum krank werden und deshalb krankheitsbedingt ausfallen. Dauert die Krankheit länger als 6 Wochen an, hat Ihr Mitarbeiter Anspruch auf Eingliederungshilfe. Was hier gilt und wie Sie als Arbeitgeber rechtsicher und effektiv mit so einer Situation umgehen, erfahren Sie in diesem Beitrag.